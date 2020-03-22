اليوم السابع
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"شعبة الخضروات"" تراجع أسعار جميع الأصناف فى الأسواق بسبب توافر الإنتاج

الأحد، 22 مارس 2020 07:00 ص
"شعبة الخضروات"" تراجع أسعار جميع الأصناف فى الأسواق بسبب توافر الإنتاج خضر وفاكهة - صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أن حركة البيع والشراء بسوق العبور شهدت انخفاضا عن الأسبوع الماضى حيث عادت الى حركتها الطبيعية بعد الاقبال الكثيف حلال الأسبوع الماضى بعدما حاول بعد المستهلكين تخزين كميات وهو أمر غير مبرر حيث أن الإنتاج المصرى يكفى احتياجات السوق ولا داع للقلق خاصة  وأن جميع السلع متوفرة بصورة طبيعية .

وأضاف النجيب  في تصريح خاصة لـ "اليوم السابع " بعض أنواع الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا عن الأسبوع الماضى ومنها الطماطم والبطاطس و البسلة والملوخية ، وبالنسبة للفاكهة شهدت تراجعا في أسعار الفروالة والبرتقال ، وفيما يخص الليمون فبالرغم من الاقبال الكبير عليه خلال الأسبوع الماضى الاأن  الكميات المتاحة تلبى الاحتياجات والاسعار مناسبة حيث يبدأ الكيلو من 5 جنيهات .

وشدد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة على ضرورة عدم سعى المستهلكين على التكالب على السلع ،لأن إنتاج  الخضروات والفاكهة يلبى جميع الاحتياجات حتى نهاية العام .

 

 

 

 

 


الخضروات والفاكهة

اخبار اقتصاد

سوق العبور

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