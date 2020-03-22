شاهد أعمال رش مراكز الشباب والأندية الرياضية وتعقيمها لمكافحة "كورونا" بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت عدد من مراكز الشباب بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، الإنطلاق فى أعمال التطهير والتعقيم لمراكز الشباب والمكاتب الإدارية والملاعب لمكافحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد – 19"، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والخطة الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار الفيروس فى مدن وقرى الأقصر.

وانطلقت فرق الرش والتعقيم بمدن الأقصر المختلفة فى رش مراكز الشباب والأندية الرياضية المختلفة لمكافحة انتشار الفيروس، وذلك بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بإلغاء كافة التجمعات بمراكز الشباب والأندية حول مصر، حيث كان قد أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قرار بإيقاف كافة أنشطة الأسواق الأسبوعية على مستوى المحافظة لمدة أسبوعين ولحين إشعار آخر، وذلك فى ضوء ما تقوم به الدولة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبناء على التكليفات الواردة اليوم، عقب ظهور عدد من الأسواق المخالفة وضرورة تطبيق القرار عليها بكل قوة.

كما أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حزمة من القرارات خلال الأيام الماضية عقب اجتماعات مع قيادات الأجهزة التنفيذية والأمنية والمعنية، وقيادات القطاع السياحى بالمحافظة، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين وحفاظًا عليهم، ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، حيث جاء فى مقدمة القرارات التى أصدرها المحافظ إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات الكبرى فى نطاق المحافظة والتى يترتب عليها تجمعات اعتبارا من يوم الاثنين الماضى الموافق 9/3/2020.

وشملت قرارات المحافظ بالأقصر لمكافحة كورونا، إلغاء تقديم الشيشة بالمقاهي و"الكافيهات" ومصادرتها فورًا، وعدم السماح بمغادرة أى فرد من العاملين فى المنشآت السياحية "الفنادق الثابتة والعائمة" وذلك لمدة 14 يوم من مغادرة آخر سائح، على أن يخضعوا جميعًا للحجر الصحى وعمل قواعد بيانات لمن غادر العمل منهم تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبى عليهم ومتابعة حالتهم الصحية باستمرار ومتابعة إجراءات العزل لهؤلاء العاملين بمكان إقامتهم مع الأخطار بكل من تظهر علية أعراض يشتبه انها عدوى مع مراعاة التدابير الوقائية المعمول بها فى هذا الشأن وعدم مغادرة الموجود منهم إلا بعد انتهاء فترة العزل المحددة سلفًا، كما وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير كافة المنشآت السياحية والمرافق الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة، وشدد المحافظ على عدم استقبال الحركة السياحية الداخلية لمدة 14 يوما من تاريخ مغادرة آخر سائح بالمنشأة السياحية، وعلى جميع المنشآت السياحية أن تلتزم بالمتابعة الصحية والإبلاغ عن أى أعراض تظهر على أى فرد من الأطقم.



رش مراكز الشباب والأندية الرياضية



رش مراكز الشباب والأندية الرياضية



رش مراكز الشباب والأندية الرياضية



رش مراكز الشباب والأندية الرياضية



رش مراكز الشباب والأندية الرياضية