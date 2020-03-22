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شاهد.. أثار حطام زلزال ضرب العاصمة الكرواتية زغرب

الأحد، 22 مارس 2020 10:57 ص
شاهد.. أثار حطام زلزال ضرب العاصمة الكرواتية زغرب
كتب محمد شرقاوى

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عرضت قناة يورونيوز فيديو لأثار حطام زلزال قوته 5.3 درجة ضرب منطقة الشمال من زغرب عاصمة كرواتيا زغرب، وأنباء عن مقتل شخص.
 

وكان المركز الألماني لأبحاث العلوم الجغرافية اليوم الأحد، قال إن زلزالا قوته 5.3 درجة وقع إلى الشمال من زغرب عاصمة كرواتيا. وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات. من ناحية أخرى ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجة على مقياس ريختر.

 

يذكر أن مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي رصد زلزالا بقوة 6.4 درجة ضرب جنوبي بالي في إندونيسيا. وقفزت أعداد الوفيات بفيروس كورونا فى إندونيسيا، اليوم الأربعاء، من خمسة إلى 19 وحذرت ماليزيا من "تسونامى"، فى حالات الإصابة ما لم يلتزم الناس بالقيود الجديدة على التنقل مع تسارع العدوى فى جنوب شرق آسيا.

 

وارتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابة فى المنطقة إلى عشرة أمثاله تقريبا هذا الشهر ليبلغ 1895 حالة مدفوعا جزئيا بمئات الإصابات الناتجة عن تجمع إسلامى فى ماليزيا قبل أسبوعين.

 

وأعلنت إندونيسيا، رابع أكبر دول العالم سكانا التى يقطنها نحو 260 مليون نسمة، عن أول حالتى إصابة بالفيروس يوم الثانى من مارس رغم انتشار تكهنان بأن الافتقار للفحوص يخفى مشكلة أكبر.

 


زلزال

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