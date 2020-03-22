س و ج.. كيف تحمي نفسك من الإصابة بفيروس كورونا

حالة من الرعب والذعر مصاب بها العديد من الأشخاص نتيجة لإنتشار الفيروس التاجي كورونا، وخلال سلسلة س وج، التي يقدمها اليوم السابع للقرائه سنتعرف على أبرز العادات التي يجب القيام بها لكي تحمي نفسك من الإصابة بكورونا، وذلك وفقا لنظمة الصحة العالمية، وصحفية الديلي ميل.
س: ما هي طرق انتقال عدوى فيورس كورونا؟
هناك ثلاث طرق لانتقال الفيروس التاجي كورونا وهما:
-عن طريق الرذاذ المتطاير من الشخص المصاب أثناء العطس أو الكحة.
-الإنتقال الغير مباشر ويكون عن طريق لمس الأسطح التي يوجد عليها الفيروس التاجي كورونا كالأبواب أو المكاتب أو أي سطح آخر.
-وكما أوضحت التقارير أن المخالطة بشكل مباشر مع الشخص المصاب تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة.
س: ما هي أعراض الإصابة بفيروس كورونا؟
هناك العديد من الأعراض التي يتوجب في حالة ظهورها الذهاب بشكل مباشر إلى أقرب مستشفي، ومنها:
-ارتفاع حرارة الجسم.
-الشعور بالتعب الشديد وعدم القدرة على القيام بأي نشاط.
-السعال الجاف.
-صعوبة في التنفس.
-احتقان في الأنف .
-التهاب في الحلق.
س: ما هي أفضل الطرق للوقاية من الإصابة بكورونا؟
هناك العديد من النصائح التي يجب القيام بها للوقاية وتقليل فرص الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، ومنها:
-غسيل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.
-القيام بتنظيف وطهي الأطعمة جيدا على النار حتى يقتل تواجد أي فيروس.
-استخدام المناديل عند العطس والكحة ثم الإلقاء بها في القمامة.
-تجنب التواصل المباشر مع أي شخص يظهر عليه بالأعراض السابق ذكرها.
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