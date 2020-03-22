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سياحة الأقصر: رقابة مشددة على الحجر الصحى للعاملين بالفنادق العائمة

الأحد، 22 مارس 2020 12:53 م
سياحة الأقصر: رقابة مشددة على الحجر الصحى للعاملين بالفنادق العائمة فندق عائم
كتبت آمال رسلان 

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قال محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات سياحة الأقصر أن جميع العاملين بالفنادق العائمة والدهبيات فى الأقصر وأسوان ملتزمون بقرار الحجر الصحى، منوها إلى أن هناك رقابة مشددة من قبل كل أجهزة الدولة وذلك حرصا على سلامتهم وحياتهم وحياة أهاليهم.

ونوه عثمان، إلى أن عمال الفنادق العائمة هم فقط من يخضعون للحجر الصحى داخل المراكب لأن لهم سكن محدد، فى حين أن الفنادق الثابتة لايوجد بها سكن للعاملين، لذلك يخضع العاملين فى حجر صحى  بمنازلهم وتتم متابعتهم بشكل مستمر من قبل وزارة الصحة ومديرى المنشآت، حيث تم اعداد قوائم بيانات بهم وتسليمها لوزارة الصحة قبل مغادرتهم.

 

وأكد محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالاقصر أنه  منذ  يوم الخميس الماضى تم إغلاق جميع الفنادق والمراكب الثابتهة والعائمة مؤقتا، لبدء إجراءات التعقيم التى أعلنت عنها وزارة السياحة والاثار.

 ولفت عثمان لليوم السابع إلى أن هذا إجراء احترازى سيتم تطبيقه مع كافة العاملين بالقطاع السياحى والمخالطين للأجانب. ونوه إلى أنه خلال فترة الحجر الصحى سيتم متابعتهم وفى حال ظهور أى أعراض سيتم التعامل فورا، وهذا للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، كذلك سيكون هناك قاعدة بيانات كاملة بالعاملين بالمحافظة وسترسل لوزارة الصحة لمتابعة حالاتهم بعد عودتهم لأسرهم.

 

وغادر فجر اليوم الأحد وفد سياحى متواجد فى محافظة أسوان وهو من الجنسية البريطانية، لافتا إلى أن عدده يصل ل 100 سائح، منوها إلى أنه بذلك تكون جميع الوفود السياحية قد غادرت الأقصر وأسوان. ولفت عثمان إلى أن الطائرة غادرت مطار أسوان الثالثة فجرا، لتحمل الوفد المتواجد ثم تتجه لمطار القاهرة لتأخذ مجموعة سياحية آخرى من هناك، ثم تتجه مباشرة إلى مطار هثرو البريطانى، موضحا أن هكذا يكون جميع السياح البريطانيين غادروا.

 

 

 

 


السياحة

حجر صحى

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