سلطنة عمان: ثلاث إصابات جديدة بالكورونا..وإجمالى الحالات 55

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أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأحد عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالي الحالات المسجلة في السلطنة بلغ 55 حالة، منها 17 تماثلت للشفاء.