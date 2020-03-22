سلطنة عمان: ثلاث إصابات جديدة بالكورونا..وإجمالى الحالات 55

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأحد عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19).
وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالي الحالات المسجلة في السلطنة بلغ 55 حالة، منها 17 تماثلت للشفاء.
سلطنة عمان: ثلاث إصابات جديدة بالكورونا..وإجمالى الحالات 55الأحد، 22 مارس 2020 09:12 ص
كورونا
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأحد عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19).
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الأردن تنفى وفاة أردنى بفيروس كورونا فى الخارجالأحد، 22 مارس 2020 09:01 ص
ماذا يحدث لمرضى فيروس كورونا فى مستشفيات العزل؟.. تعرف على الإجابةالأحد، 22 مارس 2020 09:00 ص
"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كوروناالأحد، 22 مارس 2020 09:00 ص
تايلاند تسجل 188 إصابة بفيروس كوروناالأحد، 22 مارس 2020 08:58 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة