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سلطنة عمان تحظر التجمعات العامة وتغلق محلات الصرافة

الأحد، 22 مارس 2020 12:42 م
سلطنة عمان تحظر التجمعات العامة وتغلق محلات الصرافة كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قررت سلطنة عمان اليوم الأحد، حظر التجمعات في الأماكن العامة وتقليص عدد الموظفين بمقرات العمل في الجهات الحكومية وإغلاق محلات الصرافة في إطار تدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال التليفزيون العماني إن السلطنة التي سجلت 55 حالة إصابة بالمرض طلبت من القطاع الخاص تسهيل العمل عن بعد كما حثت المؤسسات التجارية والأفراد على الحد من التعامل بالأوراق النقدية.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة فى سلطنة عمان، تسجيل إصابة عدد 4 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد_19"، منهم حالتان مرتبطتان بالمخالطة لحالات إصابة سابقة، وحالتان مرتبطتان بالسفر لكل من بريطانيا وإسبانيا.

وأكدت الوزارة العمانية عبر حسابها الرسمى على تويتر، تماثل 13 حالة للشفاء، ليصبح العدد الكلى للإصابات 52 حالة.

 


سلطنة عمان

محلات الصرافة

الأماكن العامة

الأوراق النقدية

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