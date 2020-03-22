زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شمالى زغرب عاصمة كرواتيا

رويترز

قال المركز الألماني لأبحاث العلوم الجغرافية اليوم الأحد، إن زلزالا قوته 5.3 درجة وقع إلى الشمال من زغرب عاصمة كرواتيا. وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات. من ناحية أخرى ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجة على مقياس ريختر.

يذكر أن مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي رصد زلزالا بقوة 6.4 درجة ضرب جنوبي بالي في إندونيسيا. وقفزت أعداد الوفيات بفيروس كورونا فى إندونيسيا، اليوم الأربعاء، من خمسة إلى 19 وحذرت ماليزيا من "تسونامى"، فى حالات الإصابة ما لم يلتزم الناس بالقيود الجديدة على التنقل مع تسارع العدوى فى جنوب شرق آسيا.

وارتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابة فى المنطقة إلى عشرة أمثاله تقريبا هذا الشهر ليبلغ 1895 حالة مدفوعا جزئيا بمئات الإصابات الناتجة عن تجمع إسلامى فى ماليزيا قبل أسبوعين .