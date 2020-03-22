رومانيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الحكومة الرومانية اليوم الأحد أول وفاة بفيروس كورونا في البلاد. وحالة الوفاة هي لرجل يبلغ من العمر 67 عاما كان مصابا بالسرطان في مرحلة متأخرة. وتأكدت إصابته بالفيروس يوم 18 مارس وكان يتلقى العلاج في مستشفى بمدينة كرايوفا في جنوب رومانيا. وسجلت رومانيا 367 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن وأعلنت حالة الطوارئ يوم 16 مارس.

يذكر أن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، أعلن فرض حظر التجول لمدة 30 يوما ردا على تفشى فيروس كورونا المستجد.

وقال أبو كيلة في خطاب تليفزيوني "يُفرض الحجر المنزلي الكامل على أراضي البلاد لمدة 30 يومًا".. لافتا إلى أن الاستثناءات على القرار تشمل الخروج لشراء الحاجات الأساسية.

وأضاف "أن الأشخاص الذين لا يتبعون هذه الإجراءات سيتم نقلهم إلى مركز احتواء".