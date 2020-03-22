اليوم السابع
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الأحد، 22 مارس 2020 02:58 م
خالد صلاح
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روسيا تعلق رحلاتها الجوية من وإلى تركيا بدءا من الغد

الأحد، 22 مارس 2020 01:50 م
روسيا تعلق رحلاتها الجوية من وإلى تركيا بدءا من الغد العالم يواجه فيروس كورونا
هند المغربي

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قررت روسيا تعليق الرحلات الجوية من وإلى تركيا اعتبارا من 23 مارس بسبب كورونا وفق ما ذكره موقع روسيا اليوم.

يذكر أنه ازدادت حالات الوفيات بفيروس كورونا فى تركيا، بحسب إعلان وزير الصحة التركى فخر الدين قوجه، حيث ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بواقع 12 شخصًا أمس السبت ليصل إلى 21 حالة، فى حين ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بواقع 277 ليصل الإجمالى إلى 947.

وأوقفت السلطات التركية أكثر من 60 شخصاً ـ وفق صحيفة الزمان المعارضة ـ بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حول فيروس “كورونا” الآخذ في الازدياد داخل تركيا، وتخضع الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا إلى مراقبة شديدة.

 وقالت وزارة الداخلية التركية عبر تويتر: وجدنا 242 شخصاً يشتبه بأنهم نشروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشورات مستفزة ولا أساس لها تتعلق بفيروس كورونا، وتم توقيف 64 شخصاً، ودون تقديم المزيد من التفاصيل، قالت الوزارة إن العمل مستمر لتوقيف آخرين.


 


روسيا

تركيا

كورونا

فيروس كورونا

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