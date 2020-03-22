رئيس مدينة زفتي: تحرير 16 محضر بغرامة 10 الاف جنية خلال حملة غلق المحلات

الغربية محمد طارق

قال المحاسب أحمد النحال رئيس مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، إن الحملات على المحلات وقاعات الأفراح والمقاهي مستمرة كل يوم ، وذلك لتنفيذ قرار الغلق منذ الساعة السابعة مساء ، بناء على التعليمات الواردة من مجلس الوزراء وديوان عام محافظة الغربية .

وأضاف رئيس المدينة أنه تم تحرير 16 محضر غرامة بمبلغ 10 الألاف جنية أمس المخالفين لتعليمات الغلق ، كما تم رفع جميع الشيش داخل الكافيهات والمقاهي ، موضحا أن معظم أصحاب المحلات على وعي تام بعدة القرارات وقاموا بغلق المحلات من أنفسهم في تمام الساعة السابعة .

شارك في الحملة العميد عمرو خلف مأمور قسم شرطه زفتي ، النقيب عبد الحكيم درويش معاون المباحث ، النقيب علاء شرف والنقيب وليد سلطان ، مجاهد الدرف نائب رئيس المدينة، وعدد كبير من موظفي مجلس مدينة زفتي .

وكان طارق رحمي محافظ الغربية ، أصدر توجيهات عاجله لرؤساء المدن والاحياء بتغليظ العقوبات علي اصحاب المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، لـ10 آلاف جنيه، وسحب التراخيص لكل من يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء الإغلاف الجزئي من السابعة مساء وحتي السادسة صباح اليوم التالي. كما شدد المحافظ علي تكثيف المرور علي اصحاب هذه المنشآت ومحاسبه كل من يخالف التعليمات بسحب تراخيصه فورا وتحرير محاضر لهم حتي يكونوا عبره لغيرهم للالتزام بالتعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا. كما شدد المحافظ علي التنبيه علي أصحاب المحلات بوضع صناديق قمامة أمام المحلات لوضع المخلفات بها، وتحرير غرامات فوريه للمخالفين.



حملات الغلق



حملات لفض الأفراح في زفتي