اليوم السابع
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رئيس جهاز أخميم الجديدة: ضخ مياه الشرب بأول خط بالمدينة لتغذية الإسكان الاجتماعى

الأحد، 22 مارس 2020 11:30 ص
رئيس جهاز أخميم الجديدة: ضخ مياه الشرب بأول خط بالمدينة لتغذية الإسكان الاجتماعى الضخ التجريبى لمياه الشرب
كتب أحمد حسن

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قال المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة والمشرف على مدينة أخميم الجديدة، بأنه تم البدء فى الضخ التجريبى لمياه الشرب بالخط الناقل الجديد من المحطة النقالى سعة (ألفى م3/ يوم) على النيل مباشرة إلى رافع المياه المغذى لعدة مناطق بمدينة أخميم الجديدة، تمهيداً للتشغيل فى أقرب وقت.
 
وأوضح المهندس رجب سالمان، أن الخط الناقل الجديد من المقرر أن يغذى مناطق الإسكان الاجتماعى والمبانى الخدمية والمشروعات الاستثمارية المختلفة بالمدينة، مضيفاً أنه تم توجيه الشركة المنفذة برفع معدلات الأداء للانتهاء من الأعمال، طبقاً للبرامج الزمنية المحددة وخاصة المشروعات المتعلقة بترفيق الأراضى، وكذا التوجيه بتكثيف الأعمال المتبقية لرافع المياه ودخوله الخدمة فى أقرب وقت.
 
وأشار المهندس رجب سالمان عبدالرحيم إلى استمرار تكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية بالمدينة، موضحاً أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً فى تنفيذ المشروعات المختلفة ولا سيما مشروعات المرافق بالمدينة.
 
كان قد تم تخصيص قطع أراضٍ لإقامة عدة مشروعات شملت مدرسة دولية على مساحة 6800م، ومدرسة دولية أخرى على مساحة 11800م2، ومعهد عالٍ لنظم المعلومات على مساحة 6916م2، ونادٍ اجتماعي بمركز خدمات الاسكان الاقتصادي على مساحة 8000 م2، ومحطة بنزين بقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة الخدمات بالمنطقة (أ) عند تقاطع المدخل الشمالى الغربى مع الطريق الدائرى للمدينة، ومشروع مبنى كنيسة.
 
كما تم الاستلام النهائي لمبني حضانة بمنطقة 55 فدانا، وكذا الاستلام الابتدائي  لأعمال بوابة المدخل الشمالي الغربي للمدينة، ومدرسة للتعليم الأساسي بمركز خدمات منطقة الإسكان الاقتصادي،  ومرافق منطقة 55 فدانا، وكذا أعمال شبكة تليفونات رئيسية وثانوية منطقة رقم (1) عمارات الإسكان الاجتماعي بمسطح 55 فدانا، وعدد (33) عمارة ضمن (36) عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، كما تم الاستلام الابتدائي لمشروعي مبنى ( البريد – وحدة الإسعاف )، وجارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لتشغيل والاستفادة من تلك المشروعات.
 
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ السير فى إجراءات تخصيص مدرسة للتعليم الفني، كما تم إصدار رخص التشغيل لمشروعي حضانة بالموقع المقترح لعمارات الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 16، ومخبز بموقع الإسكان الاقتصادي، وكذا إصدار الحصة التموينية للمدينة، وجارٍ التشغيل لمحال تجارية بأنشطة مختلفة بمركز خدمات منطقة الإسكان الاقتصادي بموقع الإسكان الاجتماعي، كما تمت الموافقة على طرح 8 وحدات بأنشطة إدارية ومهنية بعمارات الإسكان الاجتماعي بنظام المزايدة العلنية، وتم اعتماد كراسة طرح بيع عددٍ من قطع الأراضي بالمنطقة الصناعية بالمدينة.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه اخميم الجديده

محافظات الصعيد

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