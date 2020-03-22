رئيس جامعة بنى سويف يقود حملة لتطهير السيارات خارج حرم الجامعة

بنى سويف - هانى فتحى

قاد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف اليوم الأحد، حملة لتطهير السيارات والشوارع أمام حرم الجامعة في اطار تنفيذ خطة الدولة الوقائية لمجابهة خطر فيروس " كورونا " المستجد وفي إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي له.

وقام أفراد الجامعة بعملية تطهير ورش وتعقيم السيارات الخاصة والاجرة والتاكسى التى تسير أمام مبنى كلية التجارة .

فيما واصلت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن عمليات تعقيم وتطهير كافة المنشآت والمباني بها بحضور امين عام الجامعة والامين المساعد ومدير الأمن ومديري الادارات .

وأوضح الدكتور منصور، أن جميع الكليات والإدارات ومدن الجامعة تشهد عملية تعقيم وتطهير واسعة النطاق على مدار الساعة وذلك عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد

وأعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، ايقاف تلقى أية شكاوي بشكل ورقي على أن يتم إرسال الشكاوى والمشكلات على رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (www.shakwa.eg) ، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 16528 برئاسة مجلس الوزراء.

يأتي هذا الإجراء لتوفير آلية سهلة وسريعة يستطيع من خلالها المواطن إرسال شكواه للجهة الحكومية من أى مكان وفى أى وقت، وذلك للحد من اي احتمالات للعدوى بفيروس كورونا المستجد، ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين من أية فرص للعدوى يمكن أن تنتج عن الاختلاط.