اليوم السابع
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خبراء عالميون: الأقنعة والقفازات لا توقف انتشار فيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 12:00 ص
خبراء عالميون: الأقنعة والقفازات لا توقف انتشار فيروس كورونا الأقنعة
كتب بيتر إبراهيم

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قال فريق من الخبراء اليوم إن ارتداء الأقنعة والقفازات كإجراء وقائي ضد فيروسات التاجية غير فعال وغير ضروري بالنسبة للغالبية العظمى من الناس وقد ينشر العدوى بسرعة أكبر، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews".

وفي حين تم فرض عمليات إغلاق شبه كاملة في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا الآن ، ظلت نصيحة منظمة الصحة العالمية دون تغيير منذ بداية تفشي المرض العالمي: اغسل يديك ، ولا تلمس وجهك ، وابق على مسافة.

وتقول منظمة الصحة العالمية أنه من المستحسن ارتداء قناع واقٍ علني إذا كنت تشك في إصابتك أو شخص تقوم بحماية الآخرين من العدوى، وفي هذه الحالة تكون النصيحة هي البقاء في المنزل كلما أمكن ذلك.

وقال مايك ، مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية ، "هناك حدود لكيفية الحماية من الإصابة، وقد قلنا أن أهم شيء يمكن للجميع فعله هو غسل يديك ، وإبعاد يديك عن وجهك ، ومراقبة النظافة الدقيقة للغاية".

وتعتبر النصيحة أكثر إلحاحًا نظرًا لتقدير منظمة الصحة العالمية بأن العاملين الصحيين في جميع أنحاء العالم سيحتاجون إلى 89 مليون قناع على الأقل كل شهر لعلاج حالات COVID-19.، وهناك بالفعل نقص في الأقنعة للأخصائيين الطبيين حول العالم ، وهي مشكلة يمكن أن تزداد سوءًا مع استمرار الوباء، لكن الرسالة حول الأقنعة لم تصل إلى الجميع.

وقال وزير الصحة الفرنسي اوليفييه فيران يوم الاثنين "انني متفاجئ لرؤية الكثير من الناس في الشارع يرتدون أقنعة من خلال النافذة في وزارتي عندما لا يتوافق ذلك مع توصياتنا."

وقالت مريم (35 عاما) لوكالة فرانس برس انها كانت ترتدي قناعا لان لديها ام مسنة.

وتابعت مريم ، التي لم ترغب في ذكر اسمها الأخير ، إنها حصلت على قناعها من "أم صديقة تعمل في المستشفى".

الأقنعة الملوثة

بالإضافة إلى تحريك الأسهم التي يحتاجها الأطباء بشدة ، يقول الخبراء إن الأقنعة يمكن أن تمنح الأشخاص الذين يرتدونها إحساسًا زائفًا بالأمان.

وعلى سبيل المثال ، العديد من الأشخاص الذين يرتدونها لا يتبعون النصيحة الرسمية بغسل أيديهم جيدًا أولاً ، مما يضمن ضيق الهواء وعدم لمسه بمجرد تشغيله.

وقال رئيس الصحة الفرنسي جيروم سالومون "الناس يعيدون تعديل أقنعتهم دائما ولمسونها بأيديهم ولديها القدرة على تلويثهم، فإذا صادف شخص ما الفيروس ، فمن المؤكد أنه سيكون على القناع."

وبالمثل ، لا تزيد القفازات من الحماية بشكل كبير وقد ينتهي بك الأمر إلى الإصابة بالمرض.

وقال أميش أدالجا من مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي لوكالة فرانس برس "إذا لم يتمكن الناس من التوقف عن لمس وجوههم ، فلن تفي القفازات بأي غرض".

ووجدت دراسة 2015 في المجلة الأمريكية لمكافحة العدوى أن الناس يلمسون وجوههم في المتوسط ​​20 مرة في الساعة، وينتقل الفيروس التاجي الجديد عن طريق ملامسة الجلد ، ونقل الكريات المصابة من المخاط عن طريق الأذنين أو العينين أو الأنف.

وقال أدالجا: "القفازات ليست بديلاً لغسل يديك" ، مضيفًا أنه يجب استخدام القفازات الجراحية فقط في بيئة طبية.

 


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