اليوم السابع
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حملة تعقيم موسعة لمعدات طائرات مصر للطيران لمواجهة فيروس كورونا.. صور

الأحد، 22 مارس 2020 01:39 م
حملة تعقيم موسعة لمعدات طائرات مصر للطيران لمواجهة فيروس كورونا.. صور تعقيم معدات الطائرات
كتبت رحاب نبيل

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قامت شركة مصرللطيران للخدمات الأرضية بإجراء عمليات تعقيم شاملة لجميع معدات الطائرات، وذلك بعد تنفيذ قرار الحكومة المصرية بتعليق حركة الطيران، حتى 31 مارس الجارى، لتقليل حركة الاختلاط سواء من داخل مصر أو القادمين من خارجها، وذلك فى ظل الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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 وشملت أعمال التعقيم، تطهير كافة معدات خدمة الطائرات بكل أنواعها والسلالم وسيارات الركاب والركب الطائر وكافة معدات التشغيل والخدمة الأرضية وكذا سيارات الشركة سواء العاملة بالمهبط أو النقل البرى الخاصة بخدمة العاملين.

 

وقامت مصر للطيران بإجراء عمليات تطهير وتعقيم موسعة أيضًا لكافة المعدات وأجهزة الطعام والأماكن الإنتاجية التابعة لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية بمواد آمنة وصحية ومعتمدة عالميًا وتشغيل ماكينة تعقيم أيدى العاملين وكذا إتباع كافة الإجراءات الوقائية التى تم الإعلان عنها لحماية العاملين بالشركة، كما تم إجراء تعقيم شامل لمخازن خدمة الأمتعة بمبانى الركاب بمطار القاهرة الدولى.

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وتواصل المطارات المصرية فى جميع أنحاء الجمهورية تنفيذ إجراءات الخطة الوقائية الاحترازية التى وضعتها وزارة الطيران المدنى بالتعاون مع وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بتكثيف الجهود بصالات السفر والوصول من خلال زيادة عمليات التطهير والتعقيم للصالات والمرافق العامة التابعة للمطارات والتخلص الأمن من النفايات.

 

وقالت مصادر بالطيران المدنى، أنه وفقا للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تتم عمليات تعقيم وتطهير مكثفة للمطارات المصرية بشكل يومى ومنتظم، وتشمل عمليات التطهير والتعقيم جميع مبانى واستراحات الركاب فى صالات السفر والوصول والكاونترات وكل مكان يمكن تواجد الراكب به فى المطار ومكاتب العاملين وذلك حفاظا على سلامة الركاب والعاملين.

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وكان الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، أكد أن المجال الجوى غير مغلق، وأن قرار تعليق حركة الطيران لا يشمل رحلات الطيران الداخلية ورحلات الشحن الجوى لعدم الإضرار بمصالح المواطنين، مؤكدًا أنه سوف يتم الاستمرار فى تطهير المطارات المصرية كافة خلال فترة التعليق والمنشآت الحيوية بقطاع الطيران المدنى، باستخدام مواد معقمة آمنة ومعتمدة دوليًا لضمان أعلى مستويات الوقاية والحماية الكاملة لجميع العاملين داخل القطاع .

 
 
 
 
 
 
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مصر للطيران

تعقيم معدات الطائرات

فيروس كورونا

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