جامعة بنها تستقبل الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا

أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أن الجامعة قد بدات بالفعل في تفعيل منظومة الشكاوى الجديدة وتحويل الشكاوى الورقية إلى إلكترونية منذ أبريل الماضى.

واشار السعيد إلى أن المنظومة الجديدة للشكاوى تم تطبيقها داخل 19 وحدة على مستوى الجامعة وكلياتها والمستشفيات والمدن الجامعية لضمان سهولةاستقبال وتسجيل الشكاوى وسرعة الفحص والرد عليها بما يضمن توفير الوقت والجهد

وقال رئيس الجامعة انه أعطى تعليمات لإدارة خدمة المواطنين بإدارةالجامعة بعدم استقبال الشكاوى الورقية واستقبال الشكاوي إلكترونيًا وذلك نظرا للظروفالحالية والاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتحسبًا لمنع وانتشارالعدوي وحفاظًا علي سلامة العاملين والمترددين على الجامعة.

واضاف السعيد ان الجامعة تستقبل الشكاوي إلكترونيًا على رابط منظومةالشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 16528 برئاسة مجلس الوزراء.

يذكر أن جامعة بنها تعد من أوائل الجامعات الحكومية، التي بدأت فيتفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتفاعل والرد عليها بمعدل انجاز تجاوز ال 97% ، كما تم تنظيم ورش عمل لربط الجهات التابعة للجامعة والرد علي الشكاوى من خلال المنظومة الجديدة