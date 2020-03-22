جامعة أسيوط تكرم والدة الشهيد مصطفى عثمان وعدد من الأمهات المثاليات

كرمت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون المجتمع وخدمة البيئة عدداً من الأمهات المثاليات بمختلف قطاعات وكليات الجامعة وذلك احتفالاً بعيد الأم وخلال التكريم أشادت الدكتورة مها غانم بما تبذله الأم المصرية من حب وعطاء جعلها منها ركيزة لقوام الأسرة واستقرارها ، كما تمثل الأم المصرية نموذجاً يحتذي به على مستوى العالم في الكفاح والتفاني من أجل حماية أسراتها ودعمهم ، مقدمةً التهنئة إلى الأمهات الفائزات بلقب الأم المثالية من المنتسبات لجامعة أسيوط لعام 2010 .

وصرحت نائب رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة كانت قد أطلقت مسابقة لأول مرة هذا العام لاختيار عدد من الأمهات المثاليات من مختلف قطاعات الجامعة مما يمثلوا نموذجاً مشرفاً ومتميزاً للأم المصرية ، حيث ترأست لجنة مخصصة لفحص المرشحات من كل كلية بالجامعة والتي ضمت فى عضويتها الدكتورة سماح عبد الله عميدة كلية التمريض ، والدكتورة ماجدة هاشم عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة ، والدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري ، والدكتورة مها الخولى وكيلة كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة هبه الله جمال راشد وكيلة طب الأسنان لذات القطاع وكذلك الدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئة .

وأعلنت الدكتورة مها غانم أن تكريم الجامعة للأمهات المثاليات شمل تكريم كل من الدكتورة علية محمد حماد الحسيني أستاذ متفرغ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم ورئيسة الجمعية النسائية وذلك لمجهوداتها المميزة في دعم ذوى الإعاقة من خلال إدارتها لمركز ذوى الإعاقة الذهنية والحركية بالجامعة، و شهيرة السيد حامد الموظفة بالإدارة العامة للاستراحات ومساكن أعضاء هيئة التدريس ووالدة الشهيد النقيب مصطفى عثمان والذي ضحى بروحه الطاهرة ودمائه الذكية فداءً للوطن وحمايةً لشعبه خلال تصديه لأحد الهجمات الإرهابية الخسيسة بسيناء .