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"تعليم المنيا" تبدأ اليوم البث المباشر للمناهج للشهادتين الإعدادية والثانوية

الأحد، 22 مارس 2020 07:00 ص
"تعليم المنيا" تبدأ اليوم البث المباشر للمناهج للشهادتين الإعدادية والثانوية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أنه بدءا من اليوم الأحد سوف يتم عمل البث المباشر لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، عن طريق نخبة متميزة من المعلمين، يستطيع الطالب فيها التفاعل مع المعلم.

كما أعلنت المديرية عن الخطوات التى يجيب على الطلاب القيام بها للتواصل مع المعلم عن طريق رفع يده إلكترونيا، وبذلك يسمح له المعلم بالسؤال على برنامجzoom الذى حددته المديرية ليكون منصة الطلاب.

وأضافت، أن جداول الحصص على المنصة الإلكترونية ستكون يومية وتم الإعلان عن أسماء المعلمين فى جميع المواد، والذين سيقومون بالتدريس للطلاب عن طريق المنصة الإلكترونية، كما حددت المديرية أرقامًا للطالب للتواصل معهم والاستفسارات فى حال وجود أى مشكلات بالبرنامج الذى تم إعداده لأعمال البث المباشر للطلاب.

يأتى ذلك ضمن خطة الوزارة فى التواصل مع الطلاب خلال فترة توقف الدراسة وإتاحة فرصة للطلاب للتواصل الفعال مع المعلمين، وذلك بعد قرار وزارة التربية والتعليم بتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات، والتأكيد على جميع المديريات بإعداد منصات إلكترونية تكون بديلا عن الذهاب للمدارس من خلال التعليم عن بعد.

كما يأتى ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحفاظ على صحة الطلاب، وإغلاق كافة السناتر التعليمية، ومراكز الدروس الخصوصية بجميع مراكز المحافظة، وقد تمكنت المحافظة من إغلاق 64 مركز دروس خصوصية وسنتر تعليمى خلال الأيام الماضية، إلى جانب تنفيذ حملات موسعة لضبط المخالفين لتلك القرارات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

يذكر أن محافظة المنيا اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كرونا ومنها تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، إلغاء المناسبات وإغلاق المقاهى والكافتيريات والمطاعم فى الساعة السابعة مساء، إلى جانب تطهير وتعقيم كافة المؤسسات الحكومية والمصالح والمستشفيات، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كرونا.


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