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تعليق الصلوات والقداديس فى كنائس سوريا ولبنان للوقاية من كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 08:13 ص
تعليق الصلوات والقداديس فى كنائس سوريا ولبنان للوقاية من كورونا الكنائس تعلق الصلوات بسبب كورونا
هند المغربي

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أعلنت الكنائس فى دولتى سوريا ولبنان تعليق الخدمات والصلوات العامة، بما فيها القداس في الكنائس من تاريخه وحتى إشعار آخر، ضمن إجراءات المكافحة من فيروس كورونا، وفق ما ذكرته روسيا اليوم.

وخلال بيان مشترك، أكد على إتخاذ الكنائس عددا من الإجراءات "بناء على التطورات الأخيرة لانتشار فيروس كورونا، وللوقاية من هذا الوباء"، وتضمنت تلك الإجراءات أيضا "إيقاف الاجتماعات والأنشطة كافة من أمسيات ورحلات وكرامس واحتفالات ومعارض ومسابقات وغيرها".


 

 

كنائس
 
بالإضافه إلى "إقامة الجنازات في كنائس المدافن حصرا (إن وجدت) بحضور كاهن الرعية وذوي الفقيد، دون تقبل التعازي، والابتعاد عن كل أنواع التجمعات والتزام البقاء في المنازل".

 

وطالب البيان بضرورة التقيد الكامل بالتعليمات الصحية الرسمية.


 


كنائس

سوريا

لبنان

كورونا

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