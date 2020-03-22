تعرف على 4 بلدان امتنعت عن اصدار صحف ورقية بسبب كورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

دخلت الصحافة الورقية في العالم العربي منعطفا جديدا غير مسبوق وتحدٍ جديد، اذ امتنعت بعض البلدان من اصدار اعداد صحف ومجلاتها الورقية، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).. ونرصد 4 من البلدان والصحف امتنعت عن الاصدار الورقي واكتفت بالنشر الالكتروني.

الأردن

اتهمت السلطات الأردنية الصحف الورقية بنشر الفيروس، وفى يوم 17 مارس الماضى اتخذت الحكومة الأردنية قرارا للمرة الأولى فى تاريخها بتوقيف طباعة الصحف الورقية كونها تسهم في نقل العدوى وذك صمن حزمة من الإجراءات الاحترازية الجديدة لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

صحيفة عكاظ السعودية

اعلنت الصحيفة الأسبوع الجارى، إيقاف نسختها الورقية مؤقتًا، بدءًا من بعد أمس الأحد 21 مارس، على أن يستمر إصدار الصحيفة إلكترونيًا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة في بيان لها : “من منطلق الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد ومنع تفشيه، وحرصا من “عكاظ”، فقد قررت إيقاف النسخة الورقية “مؤقتًا”، اعتبارًا من يوم الأحد 27 رجب 1441هـ الموافق 22 مارس 2020م، وسيتواصل إصدار الصحيفة إلكترونيا (رقميًا وتقنيًا)، عبر موقعها وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر، فيسبوك، سناب، إنستجرام، إضافة إلى تطبيقات الأجهزة الذكية”.

سلطنة عمان

قررت اللجنة العمانية العليا للتعامل مع فيروس كورونا " كوفيد19" 22 مارس، وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها ومنع تداولها، ومنع بيع وتداول الصحف والمجلات والمنشورات التي تصدر خارج السلطنة.

وجاء القرار ضمن سلسلة قرارت عاجلة اتخذتها اللجنة لمواجهة تفشي فيروس كورونا ، حيث تقليص عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل في الجهات الحكومية بمعدل 70 بالمئة ، مشددة على ضرورة أن لا يزيد عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل عن 30 بالمئة من إجمالي عدد الموظفين لإنجاز الأعمال الضرورية، فيما يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بُعد حسبما تحدده الجهة التي يعمل بها الموظف.

المغرب

دعت وزارة الثقافة والشباب والرياضة جميع ناشري الصحف والجرائد الورقية إلى تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية، ابتداء من الأحد، حتى إشعار آخر.وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الدعوة تأتي في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة في المملكة، وتفعيلا للإجراءات المتخذة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت: "اعتبارا للأدوار الهامة والحيوية التي تقوم بها الصحافة المغربية، تهيب الوزارة بجميع المؤسسات الصحفية المعنية، الاستمرار في توفير خدمة إعلامية في صيغ بديلة في الظروف الحالية، والمساهمة إلى جانب باقي مكونات الإعلام الوطني، في جهود الإخبار والتحسيس والتوعية الموجهة للمواطنين".