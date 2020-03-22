اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 12:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تعرف على 4 بلدان امتنعت عن اصدار صحف ورقية بسبب كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 11:12 م
تعرف على 4 بلدان امتنعت عن اصدار صحف ورقية بسبب كورونا
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دخلت الصحافة الورقية في العالم العربي منعطفا جديدا غير مسبوق وتحدٍ جديد، اذ امتنعت بعض البلدان من اصدار اعداد صحف ومجلاتها الورقية، وذلك بسبب فيروس كورونا  المستجد (كوفيد 19).. ونرصد 4 من البلدان والصحف امتنعت عن الاصدار الورقي واكتفت بالنشر الالكتروني. 

الأردن
 
اتهمت السلطات الأردنية الصحف الورقية بنشر الفيروس، وفى يوم 17 مارس الماضى اتخذت الحكومة الأردنية قرارا للمرة الأولى فى تاريخها بتوقيف طباعة الصحف الورقية كونها تسهم في نقل العدوى وذك صمن حزمة من الإجراءات الاحترازية الجديدة لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.
 
صحيفة عكاظ السعودية
 
اعلنت الصحيفة الأسبوع الجارى، إيقاف نسختها الورقية مؤقتًا، بدءًا من بعد أمس الأحد 21 مارس، على أن يستمر إصدار الصحيفة إلكترونيًا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لمواجهة فيروس كورونا.
 
وقالت الصحيفة في بيان لها : “من منطلق الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد ومنع تفشيه، وحرصا من “عكاظ”، فقد قررت إيقاف النسخة الورقية “مؤقتًا”، اعتبارًا من يوم الأحد 27 رجب 1441هـ الموافق 22 مارس 2020م، وسيتواصل إصدار الصحيفة إلكترونيا (رقميًا وتقنيًا)، عبر موقعها وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر، فيسبوك، سناب، إنستجرام، إضافة إلى تطبيقات الأجهزة الذكية”.
 
سلطنة عمان
 
قررت اللجنة العمانية العليا للتعامل مع فيروس كورونا " كوفيد19" 22 مارس، وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها ومنع تداولها، ومنع بيع وتداول الصحف والمجلات والمنشورات التي تصدر خارج السلطنة.
وجاء القرار ضمن سلسلة قرارت عاجلة اتخذتها اللجنة لمواجهة تفشي فيروس كورونا ، حيث  تقليص عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل في الجهات الحكومية بمعدل 70 بالمئة ، مشددة على ضرورة أن لا يزيد عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل عن 30 بالمئة من إجمالي عدد الموظفين لإنجاز الأعمال الضرورية، فيما يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بُعد حسبما تحدده الجهة التي يعمل بها الموظف.
 
المغرب
 
دعت وزارة الثقافة والشباب والرياضة جميع ناشري الصحف والجرائد الورقية إلى تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية، ابتداء من الأحد، حتى إشعار آخر.وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الدعوة تأتي في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة في المملكة، وتفعيلا للإجراءات المتخذة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
وأضافت: "اعتبارا للأدوار الهامة والحيوية التي تقوم بها الصحافة المغربية، تهيب الوزارة بجميع المؤسسات الصحفية المعنية، الاستمرار في توفير خدمة إعلامية في صيغ بديلة في الظروف الحالية، والمساهمة إلى جانب باقي مكونات الإعلام الوطني، في جهود الإخبار والتحسيس والتوعية الموجهة للمواطنين".
 
 

الصحافة الورقية

كورونا

عمان

المغرب

تفشي كورونا

عكاظ السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة