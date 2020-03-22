اليوم السابع
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تعرف على أسعار شراء حزم بيانات مواقع الذهب بمصر

الأحد، 22 مارس 2020 02:15 م
تعرف على أسعار شراء حزم بيانات مواقع الذهب بمصر ذهب
كتبت - مروة الغول

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طرحت وزارة البترول والثروة، خلال شهر فبراير الماضي المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2020،  والتي بدأت خلال منتصف مارس الجاري وتستمر  حتى 15 يوليو 2020، بإجمالى 320 قطاعًا على مساحة حوالى 56 ألف كيلو متراً مربعاً فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23- 28درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، والتى تم تقسيمها إلى ⅛×⅛ للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى حوالى 170كيلو متراً مربعاً، وفيما يلي اهم أسعار حزم البيانات للمواقع التي تم طرحها ضمن  المزايدة والتي كانت كالتالي..
 
وشهدت مشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،فى المؤتمر والمعرض الدولى للتعدين PDAC بتورنتو في كندا خلال الأسبوع الماضي نشاطا مكثفا، حيث التقى مع العديد من رؤساء وقيادات كبريات شركات التعدين العالمية، حيث أبدت العديد من تلك الشركات العالمية الرغبة في المشاركة بالمزايدة العالمية للذهب بمصر.
 
يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تتبني استراتيجيه لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب عن الثروات المعدنية، لتعظيم الاستفادة منها والعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد من الثروات المعدنية، كما أنها تستهدف تشجيع الاستثمار في إقامة مشروعات تصنيع الثروات المعدنية وتحويلها إلى منتجات نهائية لزيادة القيمة المضافة بما يتوافق مع استراتيجية الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية.
 
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البترول

المزايدة العالمية للذهب

حزم البيانات

أسعار حزم البيانات

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