اليوم السابع
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تسجيل أول حالة وفاة بسبب كورونا فى قبرص

الأحد، 22 مارس 2020 03:00 ص
تسجيل أول حالة وفاة بسبب كورونا فى قبرص كورونا
وكالات

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سجلت قبرص أول حالة وفاة لمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، وأورد موقع Cyprus Times أن المتوفى مواطن بريطانى فى 70 من عمره كان يعانى من أمراض عدة وأصيب بكورونا فى المستشفى، حيث كان يتلقى العلاج وهو فى حالة حرجة.

فيما أكدت وزارة الصحة القبرصية وفاة شخص مصاب بالفيروس، دون الكشف عن تفاصيل،وتشير البيانات الأخيرة إلى وجود 118 مصابا بفيروس كورونا فى جزيرة قبرص، يتوزعون بين 84 حالة فى الجزء الجنوبى منها الذى يخضع لسيطرة الحكومة، و3 حالات فى شمال الجزيرة، الخاص بالقبارصة الأتراك.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت المنظمة أن عدد المصابين بالمرض الناتج عن الفيروس اقترب من 270 ألف، مع تسجيل أكثر من 11 ألف حالة وفاة.

وناشد وزير الصحة القبرصي كونستانتينوس إيوانو الشعب القبرصي باتباع الإرشادات والبقاء في المنازل للمساعدة على منع تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأضاف إيوانو - في تصريحات نقلتها صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية - أنه رغم المناشدات المتكررة لحث الناس على المكوث في المنازل، إلا أنه لوحظ عدم اتباع المواطنين للتعليمات، موضحا أن الحكومة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حال عدم الالتزام بالتعليمات.

وقال وزير الصحة القبرصي كونستانتينوس إيوانو، اليوم الجمعة، إن البلاد في حالة طوارئ.. مناشدًا الشعب القبرصي باتباع الإرشادات والبقاء في المنازل للمساعدة على منع تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأضاف إيوانو - في تصريحات نقلتها صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية - أنه رغم المناشدات المتكررة لحث الناس على المكوث في المنازل، إلا أنه لوحظ عدم اتباع المواطنين للتعليمات، موضحا أن الحكومة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حال عدم الالتزام بالتعليمات.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة القبرصية أندرياس خريستو اليوم /الجمعة/ إصابة ضابط شرطة بفيروس "كورونا"، وجار العمل على تتبع المخالطين له.

وكان الضابط خالط حالة ثبت لاحقًا إصابتها بالفيروس وقام بعزل نفسه فور معرفته بهذا الأمر.


كورونا

قبرص

اليونان

فيروس كورونا

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