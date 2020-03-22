اليوم السابع
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الأحد، 22 مارس 2020 03:09 م
خالد صلاح
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ترميم 50% من مشروع مدينة بلاط الإسلامية وبروتوكول لتنفيذ 5 مشروعات صرف بالوادى الجديد

الأحد، 22 مارس 2020 03:00 م
ترميم 50% من مشروع مدينة بلاط الإسلامية وبروتوكول لتنفيذ 5 مشروعات صرف بالوادى الجديد مدينة بلاط الإسلامية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بالوادى الجديد عن استكمال تنفيذ مشروع تطوير القرية الاسلامية بمدينة بلاط والتى يتم تنفيذه علي 3 مراحل جرى تنفيذ المرحلة الأولي خلال الفترة الحالية بتكلفة 11 مليون جنيه وتشمل تطوير 4 مواقع هي (ديوان العمدة- منزل الشيخ إبراهيم- العصارة – طاحون بلاط" ويشمل المشروع ترميم 505 منزل على مساحة 22 فدان تنفيذا لقرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بترميم المدينة والحفاظ عليها بعد تعرض عدد كبير من المنازل للتصدع والضرر بسبب العوامل المناخية

وقال المهندس محمد رفاعى مدير ادارة الاسكان بالداخلة فى تصريح خاص أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من التنفيذ خلال عام ونصف منذ استلام المشروع حيث جرى تنفيذ حوالى 50% من مشروع الترميم الذى يتم تنفيذه بناء على موافقة الآثار الإسلامية والقبطية على تنفذ المشروع تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة بتكلفة إجمالية 16 مليون و500 ألف جنيه، حيث تم إسناد المشروع لإحدى الشركات المتخصصة تمهيدا للبدء فى العمل

جدير بالذكر مدينة بلاط الإسلامية تتضمن كتل سكنية ومنازل مبنية بالطوب اللبن من طابق واثنين ومتلاصقة جرى بنائها على تل مرتفع للتمكن من صد هجوم الأعداء واختيار مكان صحى ومناسب بيئيا بسبب ارتفاع الهضبة المبنى عليها المدينة وتتميز بالبوابات والمنافذ الضيقة والسقائف وجميعها وسائل دفاعية لمنع دخول الإعداء إلى شوارع المدينة

وكانت مديرية الاسكان أعلنت عن تنفيذ مشروع للصرف الصحى المتكامل بقرية عثمان بن عفان ويشمل خط طرد ومحطة رفع وشبكة انحدار ومحطة معالجة، بتكلفة 10 ملايين جنيه، وذلك تحت إشراف وتنفيذ إدارة إسكان الداخلة

كما أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأحد، عن توقيع بروتوكول بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان، لتنفيذ 5 مشروعات صرف صحي بقري 3 مراكز إدارية بالمحافظة حيث أكد الزملوط، أنه سيجري تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لخدمة 25 الف مواطن، في قري  على بن أبى طالب والشيخ مرزوق وعائشة عبدالرحمن بمركز الفرافرة والصحوة بمركز الداخلة  ودرب الأربعين بمركز باريس.

أضاف المحافظ، أن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجًا في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم

كما سيتم تنفيذ 5 مشروعات صرف صحى بمحافظة الوادى الجديد لخدمة حوالى 25 ألف مواطن فى قرى ( على بن أبى طالب ودرب الأربعين والشيخ مرزوق وعائشة عبدالرحمن والصحوة ).

وكانت مديرية الاسكان أعلنت عن البدء فى تنفيذ مشروع صرف صحي بقرية الكفاح، و قرية عثمان بن عفان، وتنفيذ مشروع محطة مياه شرب بقرية الشيخ مرزوق بتكلفة 6 مليون جنيه، وبقدرة 150 متر مكعب/ ساعة، ومحطة مياه شرب لقرية الخير والنماء بتكلفة 10 مليون جنية وتضخ بطاقة 2500 م3 / اليوم ودخلت محطتا مياه الشرب الخدمة بالفعل، وتأتي المحطتان ضمن مشروعات الهيئة التي تغطي قري المركز والتي بلغ عددها 5 محطات مياه، بالإضافة إلى استكمال شبكات صرف صحي المدينة وإقامة غابة شجرية وذلك بتكلفة إجمالية 115 مليون جنيه.

 

 

 


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