تركيا تقطع المياه والكهرباء عن نصف مليون سورى فى الحسكة

كتب- هاشم الفخراني

قال زياد رستم، رئيس مديرية الطاقة في شمال وشرق سوريا، إن تركيا لم تقم بضخ الماء للحسكة والمناطق المجاورة لها الموجودة فى شمال شرق سوريا منذ أسبوع.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه وفقاً لمركز معلومات "روجافا" أنه بعد أن سيطرت القوات التركية على محطة توليد الكهرباء ودخولها في نطاق سيطرة القوات التركية قد توقفت عن العمل، كما أنه تم قطع المياه من محطات ألوكا من قبل تركيا، في حين أن الإدارة السورية في المنطقة الشمالية الشرقية تحاول استئناف تدفق المياه إلى منطقتي السركانية والحسكة من خلال تزويد الكهرباء من محطة دربسية.

وأضاف رستم أن استخدام تركيا لهذا الكارت عن طريق قطع المياه والكهرباء هو انتقام قذر غير أخلاقي، فنحن نوفر الكهرباء كمسألة إنسانية ولكن يجب على تركيا إصلاح ما قامت بتخريبه من محطات.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أكدت حرصها على الاضطلاع بواجباتها الوطنية في صون الوطن وحماية أبنائه من أي أخطار أو تهديدات، مشيرة إلى أنها وضماناً لسلامة جميع المقاتلين اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي بات يهدد الكثير من دول العالم.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانان" فأشارت القيادة العامة للجيش في بيان لها إلى أنه تم إصدار العديد من النشرات التوجيهية والتعاميم التي تتضمن إرشادات وقائية حرصاً على السلامة الشخصية للمقاتلين في أماكن إقامتهم وعملهم وكذلك تم اتخاذ جملة من التدابير الهادفة إلى ضمان منع انتشار الفيروس أهمها الحد من التجمعات والحشود والعمل ما أمكن على تخفيف الازدحام لحماية أبنائنا المقاتلين في أماكن إقامتهم في القطعات والتشكيلات والإيعاز بضرورة استخدام القفازات والكمامات كذلك فقد تم إيقاف النشاطات الرياضية العسكرية أو تلك التي تتطلب تجمعاً ولا سيما في أماكن مغلقة.

ولفتت القيادة العامة في بيانها إلى أنه إضافة إلى هذه الإجراءات تم اتخاذ مجموعة من تدابير رفع الجاهزية في المشافي العسكرية بهدف استيعاب الحالات الشديدة وضمان العناية اللازمة وقت الضرورة وذلك في المحافظات كافة مؤكدة يقينها المطلق بأن أبناء جيشنا الباسل سيبقون مثالاً في الانضباط والالتزام الكامل بتنفيذ الأوامر والتعليمات ولا سيما الهادفة إلى الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأخطار أياً كانت للبقاء دائماً على أتم الجاهزية والاستعداد في مواجهة أي تهديد والاضطلاع بواجباتهم في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أبنائه.