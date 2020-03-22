بين مطرقة أردوغان وسندن «كورونا» ..اللاجئون فى تركيا يعيشون ظروف مأسوية

كتب- هاشم الفخراني

بعد قيام الحكومة التركية بفتح الحدود أمام اللاجئين للذهاب بلا عودة الى أوروبا يبقى العديد من المهاجرين اللذين أرادوا الذهاب عن طريق اليونان عالقين فى منطقة أدرينا التركية على الخط الحدودى، بعد أن تم منعهم من مغادرة المنطقة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت منظمة مكافحة الكوارث التركية أن وضع المهاجرين هناك سيء جداً فهم لا يستطيعون توفير حاجاتهم الأساسية لارتفاع أسعار شراء ما يحتاجون من الماء والغذاء بأضعاف الثمن كما أنه لا يتم توزيع الطعام والشراب والبطاطين عليهم بالرغم من برودة الجو .

وقال أحد اللاجئين الأفغان:" فى السابق كان يسمح لنا بالذهاب للأسواق ولكن بسبب انتشار فيروس كورونا قد منع خروجنا من المنطقة التى تواجدنا بها قبل خمسة أيام، واذا كان في الخارج يتم بيع رغيف الخبز بنصف ليرة فيتم بيعه لنا هنا بخمس ليرات."

وأضاف:" لا نجد الماء ولا الخبز، وحتى نحصل على وجبة الطعام تجد 150-200 شخص ينتظر فى الصفوف، ولا يتبقى شىء لمن يبقون فى اخر الصف. نريد شراء بعض الطعام والشراب من الخارج ولكن لا يسمحون لنا."

وفيما يتعلق بالتدابير الاحترازية التي يتم اتخاذها لحمايتهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا قال:" نحن نخشى أن نصاب بالعدوى من هؤلاء الجنود، فهم يتجولون بيننا بدون أي اقنعة وقائية ودون اتخاذ أي تدابير احترازية لعدم نقل العدوى،

ورغم عدم ظهور أعراض للإصابة بفيروس كورونا بين المهاجرين لكن يوجد أمراض معديه تظهر مع مرور الوقت. فالمراحيض في حالة سيئة جداً.