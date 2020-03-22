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بنك الاتحاد الوطنى يشترى 8 ملايين سهم لتنفيذ الشطب الاختيارى من البورصة

الأحد، 22 مارس 2020 11:23 ص
بنك الاتحاد الوطنى يشترى 8 ملايين سهم لتنفيذ الشطب الاختيارى من البورصة بنك الاتحاد الوطنى
كتب هانى الحوتى

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أعلن بنك الاتحاد الوطنى، عن شراء عدد 8.035 مليون سهم من أسهمها بسعر 9.92 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 79.7 مليون جنيه، وذلك فى إطار شراء الشركة المصدرة لأسهم المتضررين من قرار الشطب الاختيارى.
 
وكان بنك الاتحاد الوطنى-مصر، قد أعلن عن موافقة الجمعية العامة غير العادية، على شطب قيد أسهم البنك من البورصة المصرية شطباً اختيارياً وفقاً لأحكام المادة 55 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمادة 74 من الإجراءات التنفيذية لها، وشراء أسهم المساهمين المعترضين والمتضررين من الشطب الاختيارى ومن بينهم الدائنين المرتهنين الراغبين فى بيع أسهمهم للبنك سواء صوتوا لصالح أو ضد قرار الشطب فى الجمعية العامة غير العادية.
 
كما اعتمدت الجمعية، بحسب بيان سابق للبورصة المصرية، تقرير القيمة العادلة لسهم البنك الاتحاد الوطنى المعد من شركة برايم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات، المستشار المالى المستقل بسعر 9.92 جنيه للسهم الواحد.
 
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة اودن للاستثمارات المالية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة المصدرة لعدد 5.263 مليون سهم بقيمة إجمالية 23.7 مليون جنيه.

بنك الاتحاد الوطنى

شطب بنك الاتحاد

اخبار البورصة

البورصة المصرية

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