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بلغة الإشارة.. ذوي الهمم بالقليوبية يدعمون "خليك في البيت" لمواجهة كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 05:09 م
بلغة الإشارة.. ذوي الهمم بالقليوبية يدعمون "خليك في البيت" لمواجهة كورونا
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن مكتب ذوى الهمم والقدرات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، دعمهم لحملة "خليك في البيت"، من خلال بث فيديوهات توعوية بلغة الإشارة وأساليب أخرى موجهة لذوي القدرات الخاصة وللشعب المصري، كمشاركة منهم في دعم مجهودات الدولة لمواجهة فيرس كورونا.

أكد الدكتور محمود الصبروط  ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن دعوات ذوي الهمم للمواطنيين هي بمثابة دفعة قوية لحملة "خليك في البيت"، وتدل علي مدى وعي وإدراك هذه الفئات التي راهن عليها الرئيس.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، ديوان مديرية الطب البيطري للاطمئنان علي الاستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.

ومن جانبه أعطى المحافظ، تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية.

وناشد المحافظ، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم تستقبل الشكاوي إلكترونياً عن طريق البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528،فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ.


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