اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 09:51 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بعد تكريم الرئيس لوالدته.. تعرف على بطولة شهيد شرطة كريم وجيه

الأحد، 22 مارس 2020 09:18 م
بعد تكريم الرئيس لوالدته.. تعرف على بطولة شهيد شرطة كريم وجيه الشهيد كريم وجيه
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية الأم المصرية بقصر الاتحادية، اليوم الأحد، بعدد من السيدات، بينهن والدة الشهيد كريم وجيه، ضابط العمليات الخاصة.واستشهد النقيب كريم وجيه سيف أثناء مشاركته فى إحدى المأموريات بمديرية أمن بورسعيد لضبط الخارجين على القانون، أثناء ضبط شخص شهير بـ " بسلة " مسجل خطر " فرض سيطرة " والمتهم فى القضية رقم 238 "إدارى الشرق" على خلفية محاولة اقتحام سجن بورسعيد.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد تواجد المتهم بمنطقة المناخ بمحافظة بورسعيد، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه لضبطه بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى، وحال اقتراب القوات لمكان اختباء المتهم بادرهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية مما اضطر القوات لتبادل إطلاق النيران.

أسفر ذلك عن استشهاد النقيب كريم وجيه سيف من قوة قطاع الأمن المركزى نتيجة إصابته بطلق نارى ،كما أُصيب النقيب شادى مجدى من قوة قطاع الأمن المركزى بطلق ناري، وأدت المواجهات إلى مقتل المتهم، وتم نقل الضابط الشهيد والضابط المصاب إلى المستشفى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية قِبل الواقعة.

ووجهت سهام مصطفى كمال قطب، والدة الشهيد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على تكريمه لأمهات الشهداء، وتابعت:"دى حاجة تحسب لك.. لأنك أول رئيس فى الدنيا يعمل كدا ..وأنا فخورة بابنى واللى عمله.. هو كان ابنى الوحيد ولكن ميغلاش على اللى خلقه والبلد.. مصر أدفع فيها مهر كبير أوى علشان تقف على رجليها".

وأضافت أم شهيد الشرطة، أنها تتمنى أن تظل تضحيات الشهداء فى ذاكرة الشعب المصرى، من خلال تدريس بطولات والتضحيات الشهداء التي قدموها دفاعاً عن الوطن فى المدارس.

وتابعت أم الشهيد، :"احنا الآن بنكرم على تضحياتهم ولكن بعد ما نروح قصصهم هتتنسى.. نفسى قصصهم تدرس في المدارس من أجل توعية الشباب الذى ينتقد وطنه على الفيس بوك ولا يعلم حجم ما حدث وقيمة التضحيات التي قدمها الشهداء من أجل أن تنهض البلد "، ووجهت حديثها للرئيس السيسى قائلة:"أتمنى على حضرتك أنك تتولى هذا الأمر وليس قصة ابنى علشان شهادتى به مجروحة ولكن هناك الكثير من قصص الشهداء مثل أيمن شويقة الشاب العشرينى اللى خد الإرهاب في حضنة علشان يفدى الكتيبة بتعته".

وأشارت أم شهيد الشرطة، إلى أنها تتمنى أن يعلم شباب الوطن أن مصر غالية ودفع في سبيل أمنها واستقرارها الكثير والكثير من الدماء، وتابعت:"يا ريت تظل تضحيات الشرطة خالدة".

 


شهداء

شهداء الشرطة

الداخلية

استشهاد

السيسي

المراة المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمهات الشهداء لـ"السيسى" فى احتفالية المرأة المصرية: سعداء بتضحيات أبنائنا .. ونتمنى تدريس قصص بطولات وتضحيات الشهداء لتظل خالدة.. والرئيس يدعو للمصريين..وآمنة نصير: دعاؤك مستجاب فى هذا الأيام المباركة

الأحد، 22 مارس 2020 07:38 م

أم شهيد الشرطة: اتنمى تدريس قصص بطولات وتضحيات الشهداء وتظل خالدة

الأحد، 22 مارس 2020 07:02 م

محافظ بني سويف يبحث مع رئيس لجنة أسر الشهداء سبل التعاون المشترك

الأحد، 22 مارس 2020 06:56 م

نائب محافظ المنوفية يتفقد مستشفى الشهداء المركزى لمتابعة مواجهة كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 06:49 م

أم الشهيد عمر لـ "السيسى": استقبلت خبر ابنى بالفرحة لأنه بطل دافع عن وطنه

الأحد، 22 مارس 2020 06:36 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة