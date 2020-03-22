بعد إيداع الحيثيات.. اعرف مقرات "تنظيم بيت المقدس" المستخدمة لتدريب عناصره

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، كلمة النهاية فى محاكمة 208 متهما من عناصر بيت المقدس، بعد إيداع حيثيات حكم الإعدام للإرهابي هشام عشماوى و36 آخرين وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وكشفت التحقيقات اتخاذ تنظيم بيت المقدس الإرهابي، الذى أسسه الإرهابي توفيق فريج وأعضاء التنظيم، من بعض الأماكن كمقرات للتنظيم والمخازن لإخفاء الأسلحة النارية والذخائر والمواد المفرقعة منها.

1 ـ مزرعة خاصة بالمتهم الأول كائنة بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي على مقربة من مدخل مدينة الإسماعيلية واتخذها مقراً لإقامته وعقد لقاءاته التنظيمية وترسيخ أفكار أعضاء الجماعة وإيواء الهاربين منهم وتخزين الأسلحة وإعداد المفرقعات التي يستخدمونها في عملياتهم العدائية وتدريبهم على تلك العمليات تدريباً ميدانياً.

2 ـ وحدة سكنية مؤجرة للمتهم الثاني كائنة 39 شارع مسجد العمري مدينة قها محافظة القليوبية.

3 ـ فيلا خاصة بالمتهم الثامن والعشرين أحمد عزت كائنة بمدينة الرحاب محافظة القاهرة.

4 ـ مزرعة مؤجرة للمتهم السابع والثلاثين محمد فتحي عبد العزيز عبد المجيد كائنة بالمنطقة الصناعية العاشرة بجمعية العدلية دائرة مركز بلبيس محافظة الشرقية.

5 ـ مصنعان ومخزن مملوكين للمتهم الثامن والثلاثين إبراهيم جمال عبد بمدينة الصالحية محافظة الشرقية.

6 ـ وحدة سكنية للمتهم السابع عشر بعد المائة معتز محمد عبد الخالق كائنة بمنطقة شربات العامرية أول محافظة الإسكندرية.

7 ـ وحدة سكنية خاصة بالمتهم الثالث والعشرين بعد المائة إبراهيم عبد الرحمن السيد عوض كائنة بقرية المغتربين بمحافظة الشرقية.

8 ـ مزرعة كائنة بجمعية إصلاح 15 مايو.

9 ـ وحدة سكنية كائنه بلوك 65 بالعقار 9 مساكن أرض الجمعيات قسم ثالث الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية.

10 ـ وحدة سكنية بالعقار رقم 130 مساكن المتميز بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة.

11 ـ وحدتين سكنيتين وفرهما المتهمان الثاني عشر، والحادي والثمانون بعد المائة لإيواء بعض عناصر التنظيم.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.