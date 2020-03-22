اليوم السابع
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بدء اجراءات تعقيم وتطهير المطاعم السياحية وفحص كورونا للعاملين

الأحد، 22 مارس 2020 07:31 م
بدء اجراءات تعقيم وتطهير المطاعم السياحية وفحص كورونا للعاملين عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية
كتبت آمال رسلان 

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أخطرت غرفة المنشآت السياحية أعضائها من المطاعم والمراكب النيلية بمحافظات مصر بضرورة التعاون مع وزارة الصحة وتقديم كافة التسهيلات المادية واللوجيستية وسبل التعاون لتنفيذ الاجراءات الخاصة بالتعقيم والكشف الطبى على العاملين.

وطالبت وزارة السياحة والاثار الغرفة بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة، لتعقيم كافة المنشآت الفندقية والسياحية، وفحص العاملين بها للحد من انتشار فيروس كورونا، وتقديم كل سبل التعاون لتنفيذ اجراءات التعقيم، والكشف الطبى حرصا على حياة العاملين، ولتعظيم الاستفادة من فترة توقف الطيران.

وقامت غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان، بالبدء في إجراءات تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية في خليج مكادي بمحافظة البحر الأحمر، وذلك استمرارًا لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية ان الغرفة بدأت حملة التطهير والتعقيم للفنادق والشركات السياحية الموجودة بخليج مكادي بمحافظة الغردقة، مشيرا الي ان عملية التطهير تتم تحت إشراف وزارة الصحة والسكان وفقا للمعايير العالمية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من الوزارة.

وتقوم هذه الفرق بتطهير جميع الأسطح الملامسة للسائحين والنزلاء ومرتادي الفنادق وذلك بالمناطق العامة والممرات والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان، بالإضافة الي اجراء الاختبارات الخاصة بال swab tests بمناطق انتقائية في الفنادق. وكانت غرفة المنشآت الفندقية قد بدأت حملة التطهير والتعقيم كمرحلة أولية للفنادق الموجودة بمحافظة الغردقة، ثم ستبدأ الاسبوع القادم بالفنادق الموجودة بمحافظة الاقصر وهكذا، مشيرا الي أن عملية التطهير تتم تحت إشراف وزارة الصحة والسكان ويقوم بتنفيذها فرق خاصة لكل فندق تم تدريبها وفقا للمعايير العالمية لإجراءات التطهير، وذلك باستخدام مواد معتمدة من الوزارة.   وتقوم هذه الفرق بتطهير جميع الأسطح الملامسة للسائحين والنزلاء ومرتادي الفندق كل ٣ ساعات وذلك بالمناطق العامة والممرات والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.


السياحة

كورونا

تعقيم

اخبار مصر

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