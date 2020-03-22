"الوقت ينفذ".. صناعة الطيران الأمريكية تطلب من الكونجرس 58 مليار دولار فورا

كتبت ريم عبد الحميد

حذر المسئولون التنفيذيون لشركات الطيران الأمريكية أعضاء الكونجرس من أنهم سيضطرون إلى إرسال الموظفين فى إجازات غير مدفوعة ما لم يتم الموافقة على الفور على منح حماية الأجور للعاملين.

وبحسب ما ذكرت شبكة ABC News الأمريكية، فإن القائمين على صناعة الطيران، وفى محاولة لمواجهة تداعيات تفشى وباء كورونا، يسعون للحصول على تمويل فى سوق الائتمان واتخذوا إجراءات غير مسبوقة مثل تقليص رحلات الطيران وخفض أجور المسئولين التنفيذيين وتقديم إجازة غير مدفوعة للموظفين ووقف المئات من الطائرات.

ورغم الإجراءات التى تم اتخاذها لتخفيض التكاليف، فإن المسئولين التنفيذيين لشركات الطيران حذروا قادة مجلسى الشيوخ والنواب بأن الوقت ينفذ لحماية العاملين فى الصناعة وعددهم 750 ألف.

وكتب المسئولون التنفيذيون فى رسالة مشتركة إلى أعضاء الكونجرس: "لايمكن المبالغة فى مدى زيادة وإلحاح الحاجة.. الأمر ملح وغير مسبوق".

وكان المسئولون التنفيذيون الرئيسيون لعدد من كبرى شركات الطيران الأمريكية قد اجتمعوا الأسبوع الماضى مع أعضاء الإدارة الأمريكية والكونجرس وطلبوا مساعدات قدرها 58 مليار دولار.

وأمس السبت، وعد المديرون التنفيذيون بأنه لو حصلت الصناعة على 29 مليار دولار على الأقل فى صورة منح نقدية، فإنها لن تتخلى عن موظفين وستوافق على قبول حدود على التعويضات التنفيذية والقضاء على إعادة شراء الأسهم والأرباح.

وكانت شركة "بوينج" العملاقة لإنتاج الطائرات قد طالبت بتخصيص الحكومة الأمريكية مساعدات لا تقل قيمتها عن 60 مليار دولار من أجل حماية صناعة الطيران، في ظل الشلل الذي أصابها جراء حظر السفر عالميا للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت الشركة فى بيان لها الأسبوع الماضى إنها سعت خلال الفترة الأخيرة للحصول على سيولة "عامة " و "خاصة "، وكذلك ضمانات قروض لصناعة الطيران.

وأوضحت إن النظرة المستقبلية طويلة المدى لهذه الصناعة لا تزال قوية، وأنه حتى تستأنف حركة الركاب العالمية مستوياتها الطبيعية، فإن هذه الإجراءات ضرورية لإدارة الضغط المفروض على قطاع الطيران والاقتصاد ككل.