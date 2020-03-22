اليوم السابع
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الأحد، 22 مارس 2020 06:00 م
خالد صلاح
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المغرب يعلق إصدار الصحف الورقية حتى إشعار آخر بسبب كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 05:12 م
المغرب يعلق إصدار الصحف الورقية حتى إشعار آخر بسبب كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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دعت الحكومة المغربية جميع ناشرى الصحف والجرائد الورقية إلى تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية وذلك ابتداء من اليوم الأحد، وحتى إشعار آخر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال بيان لوزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية إن هذه الدعوة "تأتي في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة في المملكة، وتفعيلا للإجراءات المتخذة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)".

وأضاف البيان "تهيب الوزارة بجميع المؤسسات الصحفية المعنية الاستمرار في توفير خدمة إعلامية في صيغ بديلة في الظروف الحالية".

واتخذ المغرب عددا من الإجراءات للحد من انتشار كوفيد-19 الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية، على رأسها فرض حجر صحي وتعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية ومنع السفر والتنقل بين المدن وإغلاق المدارس وتعليق الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حتى اليوم الأحد 109 حالات توفي منها ثلاث حالات وتعافت ثلاث أخرى. وهناك نحو 498 حالة مشتبه في إصابتها.


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