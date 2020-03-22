اليوم السابع
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المتحدثة باسم نائب الرئيس الأمريكى: نتائج كورونا لـ"بنس" وزوجته جاءت سلبية

الأحد، 22 مارس 2020 10:06 ص
المتحدثة باسم نائب الرئيس الأمريكى: نتائج كورونا لـ"بنس" وزوجته جاءت سلبية مايك بنس
كتبت ريم عبد الحميد

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أعلن مكتب نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، أن نتائج اختبار كورونا الخاصة به وزوجته جاءت سلبية، وقالت المتحدثة باسم بنس كاتى ميلر على تويتر: "سعدنا بالإبلاغ بـأن نتائج اختبار كوفيد 19 جاءت سلبية لكل من نائب الرئيس مايك بنس وزوجته كمارين بنس".

ويبلغ بنس من العمر 60 عاما وزوجته  63 عاما.

وتقول صحيفة "يو إس إيه توداى" إن كلا من بنس وزوجته أجريا الاختبار أمس السبت، بعد يوم من إعلان البيت الأبيض أن مساعدا لمايك بنس قد تبين إصابته بفيروس كورونا.

وقال بنس إنه فى حين أن طبيب البيت الأبيض لا يرى ما يدعو للاعتقاد بأنه قد تعرض للفيروس، فإنهم أجريا الاختبار على أية حال فى ظل الموقع الذى يتولاه.

ويتولى بنس قيادة فريق عمل الإدارة الأمريكية للتعامل مع وباء كورونا، وظهر بشكل متكرر بجوار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على مدار الأسابيع الأخيرة.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أجرى اختبارا لفيروس كورونا قبل أسبوع وتبين سلبية نتائجه أيضا، وذلك بعد مخالطته عدد من الشخصيات التى تبين حملها للفيروس.

ولم يحدد البيت الأبيض المساعد الذى أصيب بكوفيد 19 ولم يقل أين يعمل، وقال بنس فى البيت الأبيض أمس السبت أن المساعد الذى لم يذهب إلى البيت الأبيض منذ يوم الاثنين، ولم يجر اتصالا مع ترامب أو بنس بشكل مباشر.

وأضاف أن مساعده يبلى بلاء حسنا، وكان لديه أعراض خفيفة أشبه بأعراض الأنفلونزا ليوم ونصف.

وفى مؤتمره الصحفى أمس قال بنس، إن الشعب الأمريكي تجاوب بشكل إيجابى مع قرارات مكافحة كورونا.

وأضاف:"نحاول تلبية كل ما يحتاجه الأطباء لمواجهة كورونا"، مردفاً: "الحزبان الديمقراطى والجمهورى يتعاونان لمواجهة كورونا".

وكان نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، أكد أن مجلس الشيوخ يعمل على حزمة إعفاءات ضريبية فى ظل مواجهة فيروس كورونا.


مايك بنس

زوجة مايك بنس

مايك بنس وكورونا

كورونا فى الولايات المتحدة

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