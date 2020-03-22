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الكويت تفرض حظر تجول من الساعة 5 مساء حتى 4 فجرا لمنع تفشى كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 01:06 ص
الكويت تفرض حظر تجول من الساعة 5 مساء حتى 4 فجرا لمنع تفشى كورونا أنس الصالح وزير الداخلية الكويتى
كتب محمد جمال

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أصدر مجلس الوزراء الكويتي، ليل السبت الأحد، قرارا بفرض حظر تجول جزئي على البلاد من الساعة 5 مساء حتى 4 فجراـ في إطار تشديد الإجراءات لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أنس الصالح في مؤتمر صحفي :"كنا نريد تجنب هذا الإجراء، لكن عدم الالتزام بالإجراءات المفروضة، دفعنا لاتخاذ هذا القرار".

وأعلنت وزارة الصحة الكویتی، السبت، تسجیل 17 حالة مؤكدة إصابتھا بفیروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضیة في البلاد، لیرتفع بذلك عدد الاصابات المسجلة حتى الآن إلى 176 حالة.

وكان وزیر الصحة باسل الصباح أعلن في وقت سابق صباح الیوم شفاء خمس حالات مصابة بمرض فیروس كورونا، لیصل مجمل من أعلن شفاؤھم من المرض إلى 27 حالة.

وبذلك، فإن عدد الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في أحد المستشفیات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابین بمرض فیروس كورونا وصل إلى 149 حالة.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم شفاء خمس حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 27 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ باسل الصباح قوله إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الخمس من الفيروس .

وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى.

أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة فقد بلغ عددھا 5 حالات، منھا حالتان مستقرتان وثلاث حالات حرجة، فیما بلغ عدد المسوحات المخبریة 16038مسحة.

 


الكويت

حظر تجول

كورونا

فيروس كورونا

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