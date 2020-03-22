اليوم السابع
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الفلبين تعلن 6 حالات وفاة و73 إصابة جديدة بكورونا

الأحد، 22 مارس 2020 06:11 ص
الفلبين تعلن 6 حالات وفاة و73 إصابة جديدة بكورونا كورونا
رويترز

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قالت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأحد إن الفلبين سجلت 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجمل حالات الإصابة بها إلى 380 حالة.

وأعلنت الفلبين أيضا ست حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالى عدد الوفيات إلى 25، وقال وزير خارجية الفلبين تيودورو لوكسين، إن بلاده بصدد وقف إصدار التأشيرات للأجانب ومنع كل الجنسيات من الدخول في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا.

وقال لوكسين على تويتر إنه وقع أمرا بوقف إصدار التأشيرات سواء في الداخل أو في المكاتب الخارجية. ولم يحدد لوكسين إطارا زمنيا للتدابير.

وأضاف لوكسين "هذه خطوة حتمية إلى الأمام: حظر شامل للزوار الأجانب من جميع الجنسيات دون استثناء" مضيفا أنه سيتم السماح للزوار الأجانب بالمغادرة.

وسجلت الفلبين 217 حالة إصابة بفيروس كورونا و17 وفاة أعلنت عن معظمها في الأسبوعين الماضيين. ويخضع أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 107 ملايين نسمة للعزل الصحي لمدة شهر.

 


كورونا

فيروس كورونا

الفلبين

مانيلا

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