العراق: الانتهاء من إجلاء 500 من مواطنينا فى الهند إلى مطار بغداد

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أعلنت وزارة النقل العراقية الانتهاء من إجلاء مواطنيها من الهند، والبالغ عددهم 500 شخص من دلهى إلى مطار بغداد الدولى.

وذكرت وزارة النقل - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الأحد - أنه الطائرة الثانية لرحلة دلهى وصلت وعلى متنها 218 عراقياً، بالإضافة إلى 6 جثامين، مشيرة إلى أنه بذلك أكملت الخطوط الجوية إجلاء المواطنين العراقيين من الهند".

ومن جهته، قال وزير النقل العراقى عبدالله لعيبى "إننا ننظر بعين المسؤولية تجاه جميع العراقيين ونحاول جاهدين تقديم خدمات تليق بالمواطنين، لاسيما خلال الظروف الاستثنائية، فكان لزاماً علينا الاستجابة لهم ومطالبة الجهات العليا في البلد بنقلهم إلى أرض الوطن بسلام".. منوها بتوفير وسائل المواصلات لنقل للعائدين مجانا إلى أماكن سكنهم، بعد التأكد من قبل الكوادر الصحية في المطار من سلامتهم.

يذكر أن وزارة النقل العراقية كانت قد خصصت رحلتين مباشرتين لنقل المرضى العراقيين العالقين في دلهي وإعادتهم إلى أرض الوطن خلال 24 ساعة، بناءً على موافقة رئيس الوزراء، وبالتنسيق مع لجنة الأمر الديواني والجهات الأخرى، واستجابة للمناشدات الإنسانية التي تم توجيهها عن طريق السفارة العراقية في دلهي.