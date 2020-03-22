العراق: اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" فى بغداد

أ.ش.أ

أعلن مدير صحة الكرخ بالعاصمة العراقية، بغداد، جاسب الحجامى، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ وهى لزوجة المتوفى الذى ثبتت إصابة أبنه يوم أمس بالفيروس جنوبي بغداد.

وقال الحجامي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأحد - "ثبتت إصابة زوجة المتوفى الذى ثبتت إصابة أبنه يوم أمس؛ وهم من سكنة البياع حي الرسالة".

وأشار إلى أنه "بذلك يرتفع عدد المصابين والراقدين حاليا في صحة الكرخ إلى ثمانية"، مضيفا أن "عدد من تعافوا وغادروا المستشفى سابقا بلغ 12 مريضاً".