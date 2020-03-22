الصحة: حالات كورونا تم اكتشافها بـ24 محافظة..وإجراءات الحكومة خفضت الإصابات

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا لا تعد مقياسا بشكل عام عن وضع الفيروس بمصر.
وتابع مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتى» على قناة صدى البلد «الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة ستساهم فى تقليل عدد الإصابات بكورونا على المدى البعيد وهو ما حدث فى المحافظات السياحية على سبيل المثال»، مردفا «مازلنا فى السيناريو الثانى ونبذل قصارى جهدنا كي لا نصل إلى المرحلة الثالثة التي يصعب فيها تحديد مصدر الإصابات».
وأكد أن الوزارة سجلت اليوم 33 إصابة جديدة بكورونا جميعها لمصريين مخالطين لمصابين بكورونا، مشيرا إلى أن مصر تطبق كافة إرشادات منظمة الصحة العالمية الخاصة.
وحذر من بعض الجهات التي تدعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إجرائها لتحاليل فيروس كورونا، مؤكدا أن المعامل المركزية لوزارة الصحة فقط هي المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.
ووجه مجاهد الشكر لكافة عناصر المنظومة الطبية وبصفة خاصة فنيين التحاليل والأشعة لدورهم في مواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن إصابات كورونا سجلت في 24 محافظة.
وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عاماً، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عاماً
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