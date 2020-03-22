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"الصحة" تواصل تطهير وتعقيم مواقف السيارات بأسوان.. صور

الأحد، 22 مارس 2020 11:40 م
"الصحة" تواصل تطهير وتعقيم مواقف السيارات بأسوان.. صور تطهير وتعقيم مواقف السيارات بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، جهودها المكثفة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث قامت المديرية عن طريق فرقها المتخصصة بأعمال تطهير وتعقيم لمواقف السيارات داخل مدينة أسوان, وذلك فى إطار توجيهات محافظ أسوان ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.

كما قامت فرق الانتشار السريع بفحص ومتابعة العاملين بعدد من البواخر السياحية، وكذلك أعمال تطهير وتعقيم قسم الغسيل الكلوى بمستشفى حميات أسوان.

وفى السياق ذاته، طالب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مديرى البنوك بنطاق المحافظة بضرورة إجراء رش المطهرات وتعقيم ماكينات الصرف الآلى وخاصة لوحة المفاتيح التى سيتناوب على استعمالها الآلاف من المواطنين لصرف المرتبات والمستحقات المالية لضمان عدم انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد فيما بينهم، وذلك استعداداً لصرف مرتبات الموظفين والعاملين بالوحدات والهيئات الحكومية خلال الأسبوع الحالى.

وفى سياق متصل، تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الحملات المكبرة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع قوات مديرية أمن أسوان بإشراف من اللواء محمد خالد نائب مدير الأمن بالمرور الميدانى بكافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية للتأكد من قيام جميع المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية وتقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة بالالتزام بتنفيذ قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالإغلاق يومياً بدءاً من الساعة السابعة مساءاً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام المواطنين ليوم 31 مارس الحالى.

كما أعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والقرى بمنع إقامة أى سرادقات للاحتفالات والموالد والأفراح ، بجانب عدم فتح أى قاعات للمناسبات العامة، بالإضافة إلى دور السينما والمسارح والملاهى للحد من الاختلاط فى التجمعات الكبيرة، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة لتحقيق أعلى درجات المواجهة والمجابهة لانتشار مرض كورونا المستجد.

 

تعقيم العاملين بالبواخر السياحية
تعقيم العاملين بالبواخر السياحية

 

تعقيم مواقف الأتوبيسات
تعقيم مواقف الأتوبيسات

 

تعقيم مواقف السيارات
تعقيم مواقف السيارات

 

تعقيم وسائل النقل الجماعية
تعقيم وسائل النقل الجماعية

 


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