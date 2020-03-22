اليوم السابع
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"الصحة العالمية": هناك حاجة لتدابير تحول دون عودة ظهور فيروس كورونا فيما بعد

الأحد، 22 مارس 2020 08:31 م
"الصحة العالمية": هناك حاجة لتدابير تحول دون عودة ظهور فيروس كورونا فيما بعد محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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قال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، إن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد.

وقال رايان - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد - إن ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم، مضيفا أنه إذا لم تكن هناك تدابير قوية للصحة العامة الآن فإن الخطر هو عودة المرض من جديد عند رفع هذه القيود على الحركة وقرارات الإغلاق.

وقال رايان إن الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية، التي اتخذت إلى جانب القيود، تدابير مشددة لفحص كل شخص يشتبه في إصابته، تمثل نماذج يحتذى بها لأوروبا، التي قالت المنظمة إنها حلت محل آسيا وأصبحت مركز الوباء.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت في وقت سابق إلى اتباع استراتيجية "التباعد الجسدي" بدلا من الاستراتيجية التي كانت تدعو إليها سابقا وهي "التباعد الاجتماعي" والتي كانت تقوم على التزام مسافة بين الأشخاص أثناء تعاملاتهم.


كورونا

تفشى كوورنا

الصحه العالميه

فيروس كورونا

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