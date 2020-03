الصحة العالمية تطلق خدمة المعلومات عبر جوجل لتفادى الشائعات

أطلقت منظمة الصحة العالمية، خدمة جديدة بالتعاون مع موقع جوجل الشهير، لتلقي المعلومات الصحيحة وتفادي الشائعات حول تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وللاطلاع على تعليمات السلامة الصحيحة التي يجب اتباعها لمواجهة الفيروس.

ونشر تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، لينك الخدمة الجديدة عبر حسابه بتويتر، ليسهل على الجميع الحصول على كافة المعلومات والأرقام الصحيحة حول تفشي فيروس كورونا المستجد.

.@Google has once again unveiled fresh #COVID19 content for its users. Check out this new dedicated page with:

-Health information

-Safety & prevention tips

-Data & insights

-Resources to help

-Support relief efforts

👉https://t.co/AgffIFqSUL



Together, against the #coronavirus!