اليوم السابع
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الصحة العالمية تطلق خدمة المعلومات عبر جوجل لتفادى الشائعات

الأحد، 22 مارس 2020 01:03 ص
الصحة العالمية تطلق خدمة المعلومات عبر جوجل لتفادى الشائعات الصحة العالمية
كتب آسر أحمد

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أطلقت منظمة الصحة العالمية، خدمة جديدة بالتعاون مع موقع جوجل الشهير، لتلقي المعلومات الصحيحة وتفادي الشائعات حول تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وللاطلاع على تعليمات السلامة الصحيحة التي يجب اتباعها لمواجهة الفيروس.

ونشر تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، لينك الخدمة الجديدة عبر حسابه بتويتر، ليسهل على الجميع الحصول على كافة المعلومات والأرقام الصحيحة حول تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد خصصت رقماً لها عبر تطبيق رسائل الواتس اب، هو ( +41798931892 )، والذى يعد وسيلة معرفة هامة لسد الطريق أمام جميع الشائعات عن الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد والتى قد تزيد من حالة الخوف والذعر بين المواطنين فى الدول التى ضربها الفيروس القاتل كوفيد 19، منذ نشأته فى الصين نهاية ديسمبر 2019، وحتى الان.

وفيما يتعلق بطريقة استخدام رقم منظمة الصحة العالمية على تطبيق "واتس آب"، وكيفية الاستفادة من المعلومات المتوفرة عليه، يقدم "اليوم السابع"، شرحًا مفصلًا لطريقة استخدامه، وهى كالتالى:

 

1- تسجيل رقم الهاتف ( +41798931892 ) على قائمة الأرقام بهاتفك المحمول.

2- إرسال رسالة عبر تطبيق "واتس آب" للرقم سالف الذكر ويكون نصها ( Hi )

3- سوف تصلك رسالة فى الحال من منظمة الصحة العالمية لتعريفك بالخدمة

4- نص رسالة منظمة الصحة العالمية، سيكون كالتالى: مرحبا بكم فى منظمة الصحة العالمية

5- ترشدك هذه الرسالة لاستخدام الأرقام أو الرموز التعبيرية لتتلقى توضيحا ومعلومات من المنظمة.

6- عند إرسال رقم 6 مثلًا فى رسالة جديدة ستظهر لك آخر التحديثات للصحافة والأخبار.

7- بعد تصفح الأخبار وعند الرغبة فى العودة لقائمة الاختيارات الرئيسية ترسل الرقم (0) فى رسالة جديدة.


الصحة العالمية

تطبيق جوجل

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فيروس كورونا المستجد

اخبار فيروس كورونا

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