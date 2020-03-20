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الصحة العالمية تخصص رقما على "واتس آب" لنشر المعلومات الصحيحة عن كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 06:20 م
الصحة العالمية تخصص رقما على "واتس آب" لنشر المعلومات الصحيحة عن كورونا خريطة انتشار فيروس كورونا
كتب محمد رضا

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أطلقت منظمة الصحة العالمية، رقمًا عامًا على تطبيق "واتس آب"، لتتيح للناس بمختلف دول العالم الحصول على كافة المعلومات الصحيحة عن تطورات الأوضاع المتعلقة بتفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بمختلف أنحاء العالم، وبهذا تكون قد وفرت المنظمة العالمية خدمة لنشر الأخبار والأرقام الصحيحة بين الشعوب فى جميع بقاع الأرض بعيدًا عن الشائعات والمعلومات المغلوطة.

 

الرقم الذى أطلقته منظمة الصحة العالمية عبر "واتس آب"، هو ( +41798931892 )، والذى يعد وسيلة معرفة هامة لسد الطريق أمام جميع الشائعات عن الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد والتى قد تزيد من حالة الخوف والذعر بين المواطنين فى الدول التى ضربها الفيروس القاتل كوفيد 19، منذ نشأته فى الصين نهاية ديسمبر 2019، وحتى لحظة وصوله إلى عدد كبير من الدول حتى يومنا هذا.

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وفيما يتعلق بطريق استخدام رقم منظمة الصحة العالمية على تطبيق "واتس آب"، وكيفية الاستفادة من المعلومات المتوفرة عليه، يقدم "اليوم السابع"، شرحًا مفصلًا لطريقة استخدامه، وهى كالتالى:

 

1- تسجيل رقم الهاتف ( +41798931892 ) على قائمة الأرقام بهاتفك المحمول.

 

2- إرسال رسالة عبر تطبيق "واتس آب" للرقم سالف الذكر ويكون نصها ( Hi )

 

3- سوف تصلك رسالة فى الحال من منظمة الصحة العالمية لتعريفك بالخدمة

 

4- نص رسالة منظمة الصحة العالمية، سيكون كالتالى:

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مرحبا بكم فى منظمة الصحة العالمية

احصل على معلومات وتوجيهات من منظمة الصحة العالمية بشأن التفشى الحالى لمرض فيروس كورونا (COVID-19

).

 

ما الذى تود معرفته عن الفيروسات التاجية؟

 

الرد برقم (أو رمز تعبيرى) فى أى وقت للحصول على أحدث المعلومات حول الموضوع:

 

1- أحدث الأرقام

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5- ترشدك هذه الرسالة لاستخدام الأرقام أو الرموز التعبيرية لتتلقى توضيحا ومعلومات من المنظمة.

 

6- عند إرسال رقم 6 مثلًا فى رسالة جديدة ستظهر لك آخر التحديثات للصحافة والأخبار.

 

7- بعد تصفح الأخبار وعند الرغبة فى العودة لقائمة الاختيارات الرئيسية ترسل الرقم (0) فى رسالة جديدة.

 


منظمة الصحة العالمية

فيروس كورونا المستجد

كوفيد 19

الوقاية من كورونا

علاج كورونا

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