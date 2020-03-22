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الصحة العالمية تحذر من ادعاء شخص انتماءه لها وتكليفه بمتابعة الأوبئة بمصر

الأحد، 22 مارس 2020 03:03 م
الصحة العالمية تحذر من ادعاء شخص انتماءه لها وتكليفه بمتابعة الأوبئة بمصر فيروس كورونا الجديد
كتب محمد رضا

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حذرت منظمة الصحة العالمية فى مصر، من إدعاء شخص انتماءه للمنظمة وتكليفه منها بمتابعة الإجراءات والأوبئة فى مصر، نافية تلك الادعاءات جملة وتفصيلًا، كما ناشدت الجميع بالحصول على المعلومات الخاصة من المنظمة عن طريق منصاتها الرسمية فقط.

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وقالت منظمة الصحة العالمية، فى تدوينه عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الأحد، "لقد تم تداول اليوم رسالة صوتية عن شخص يُدّعى انتماؤه وتكليفه من منظمة الصحة العالمية بمتابعة الإجراءات والأوبئة في مصر، وهذا الكلام عارٍ من الصحة.. وبيانات المنظمة دائمًا تخرج من المنصات الرسمية لها والتي يتم تحديثها بشكل رسمى".

 

ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد ناشدت المواطنين بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوى كورونا التى تؤثر مباشرة على الصحة العامة خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الالتزام الكامل بالتعليمات والإرشادات الوقائية والإحترازية يقى من العدوى كما أن انحسار المرض والتغلب علية يأتى من خلال عدم مخالطة الأخرين والبعد عن التعرض للإصابة والمحافظة على النظافة الشخصية، وأضافت منظمة الصحة العالمية أن أن الذين تعرضوا لأشخاص مصابين أو محتمل اصابتهم عليهم التوجة للمستشفيات للفحص والخضوع للمتابعة تحسبا لظهور أى عدوى.

 

 


فيروس كورونا المستجد

كورونا فى مصر

كورونا فى افريقيا

كوفيد 19

وزارة الصحة والسكان

منظمة الصحة العالمية

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