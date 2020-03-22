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السياحة تبدأ تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف غدا على مستوى الجمهورية

الأحد، 22 مارس 2020 06:39 م
السياحة تبدأ تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف غدا على مستوى الجمهورية غلق جميع المتاحف
كتبت آمال رسلان 

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استعدادات مكثفة داخل أروقة وزارة السياحة والأثار لبدء عمليات تعقيم المناطق الأثرية والمتاحف بكامل محافظات الجمهورية، وهى الحملة التى من المرتقب أن تبدأ صباح غد الأحد،  وذلك للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

وبدأت وزارة السياحة والآثار منذ أمس حملة تعقيم وتطهير المتاحف والمواقع الاثرية بمدينتي الإسكندرية ورشيد، فيما شددت على الشركات السياحية التى لازال لديها وفد سياحية لم تغادر بعد لإنهاء كافة الزيارات اليوم، حيث سيتم اغلاق كافة المواقع بعد منتصف الليل.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الاعلي للآثار أن حملة التطهير والتعقيم في الإسكندرية بدأت بمنطقتي كوم الشقافة وعمود السواري وكذلك بمتحف رشيد بمدينة رشيد، وسوف يتم تعقيم باقي المتاحف والمواقع الآثرية تباعا علي التوالي ، مشيرا الي أن عملية التطهير تتم وفقا للمعاير الدولية لاجراءات التطهير، وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وأضاف الدكتور وزيري، أن أعمال التطهير والتعقيم شملت جميع الأسطح بمناطق الخدمات السياحية للزائرين والمداخل والمخارج الخاصة بالمنطقة وشباك التذاكر والممرات والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان، كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين. وأكد وزيرى ان قرار غلق المناطق الاثرية بجمهورية مصر العربية سيبدأ من صباح يوم الاثنين الموافق 23 مارس و حتي 31 مارس و ذلك للتعقيم و التطهير  و تطبيق إجراءات السلامة و الوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة و السكان ووفقا للمعايير العالمية.

و خلال هذه الفترة سيتم ايضا عقد دورات توعية للعاملين بالمتاحف و المناطق لطرق الوقاية و الحماية من الفيروس. وكانت وزارة السياحة والاثار قد قامت بتطهير 4 مواقع أثرية هامة داخل القاهرة والجيزة ويأتى هذا في اطار حرص وزارة السياحة والآثار علي سلامة العاملين بها، واستمرارًا لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وشملت المناطق منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير وقلعة صلاح الدين ومنطقة آثار سقارة، ولفتت الوزارة ألى أن الاربع مناطق تعتبر  مرحلة أولي علي ان يتم توزيعها علي باقي المناطق تباعا.


السياحة

الاثار

تعقيم

كورونا

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