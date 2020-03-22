السعودية.. تعليم تبوك يواصل تنفيذ برامج التطوير المهنى عن بعد

وكالات

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، تنفيذ برامج التطوير المهنى التعليمى للأسبوع الثانى ضمن خطة البرامج التدريبية عن بعد لشاغلى وشاغلات الوظائف التعليمية عبر منصة زوم.

ووفقا لوكالة الاأنباء السعودية، بين مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم تبوك أمين غليلة، أن البرامج المقدمة في التدريب عن بعد تشتمل على 4 برامج التقويم البديل و قيادة التغيير و قيادة التميز المدرسى وتقويم التعلم ( مهارات متنوعة )، منوهاً بدور المعلم المحوري في العملية التعليمية وحاجته الماسة للتدريب والتطوير بشكلٍ مستمر ليسهم في تجويد نواتج التعليم والتأثير داخل الميدان التعليمي

من جانبها أوضحت مديرة التدريب والابتعاث ( بنات ) الدكتورة نور البلوى أن البرامج المنفذة تشمل 5 برامج تدريبيه ضمن خطة التطوير المهني لشاغلات الوظائف التعليمية هي إضاءات في الأمن السيبراني والنزاهة الوظيفية ( معاير و مؤشرات وتحديات )و الخصائص والمفاهيم لمعلمات تعليم الكبار و تصميم بيئة عمل إيجابية والاختبارات الدولية، مبينة أهمية البرامج المقدمة والتي تهدف إلى رفع مستوى الأداء المهني للكوادر التعليمية وتحسين الكفاءة لضمان جودة المخرج التعليمي.