الزراعة : لجان مرورية بغيطان القمح و4 لجان لرصد أمراض النبات

كتب عز النوبى

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ممثلة في 28 مديرية زراعية ، وعدة قطاعات بالوزارة حملاتها المكثفة و عمل اللجان المرورية على زراعات القمح لرصد أى تضرر للمحصول أو أمراض النبات ، وإعطاء الارشادات والتوصيات الفنية بعد موجة الطقس السيىء التي شهدتها البلاد الأيام الماضية ، خاص بعد طرد سنابل المحصول ، من خلال لجان متخصصة من قبل مركز البحوث الزراعية ، وقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية .

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس الخدمات الزراعية والمتابعة ، في تصريحات لـ "اليوم السابع "، إن هناك تكليفات من السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، بتكثيف عمل اللجان المرورية على زراعات القمح لزيادة الإنتاج في مساحات 3.4 مليون فدان من خلال الارشادات والتوصيات الفنية لمواجهة التقلبات الجوية ، مؤكدا إن موجة الطقس الأخير رصدت اضرار بسيطة للمحصول يتم التعامل معها ، وهناك متابعة من خلال لجان متخصصة من قبل الخدمات الزراعية ، ومديريات الزراعة، وامراض النبات ووقاية النبات ، والمحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بالمرور والمتابعة على محصول القمح لحل اى مشاكل تواجه المزارعين في مرحلة الانبات لزيادة الإنتاج .

وكانت وزارة الزراعة، أعلنت منذ بداية زراعات محصول القمح تشكيل لجانا دورية للمرور على زراعات القمح ، وتكليفات لـ 28 مديرية بالمتابعة الدورية ، مشير الى أنه منذ بدء زراعة المحصول الأول " القمح تم توفير جميع تقاوى القمح المنتقاة عالية الإنتاجية ، وصرف الأسمدة دفعة واحد ، وتوفير جميع مستلزمات الانتاح ، وتشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى، عمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.

يذكر أن السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، تلقى تقريرا من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بشأن المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشتوية ، توضح زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح لـ 3 ملايين و402 ألف و648 فدان، وجارى الحصر والتدقيق .