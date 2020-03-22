الرئيس السيسى: نسعى للخروج من أزمة كورونا بأقل تكلفة ممكنة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية تسعى للخروج من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد بأقل تكلفة، مشددا على أن الأمر لا يقتصر على التكلفة الاقتصادية ولكن يشمل حياة وصحة المصريين.
الرئيس السيسى: نسعى للخروج من أزمة كورونا بأقل تكلفة ممكنةالأحد، 22 مارس 2020 04:44 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الرئيس السيسى للمصريين: ساعدونا لمواجهة أخطر أزمة بسبب كوروناالأحد، 22 مارس 2020 04:37 م
الرئيس السيسى للأطباء: نقدر جهودكم.. ونخوض حربا أنتم أبطالهاالأحد، 22 مارس 2020 04:28 م
السيسي: ليس لدينا أى مشكلة فى احتياطى السلع الأساسية ويكفى 3 أشهرالأحد، 22 مارس 2020 04:23 م
الرئيس السيسي: نحتاج لمزيد من الانضباط للسيطرة على انتشار فيروس كوروناالأحد، 22 مارس 2020 04:21 م
السيسي: تعاملنا منذ بداية أزمة كورونا بشفافية وبيانات تعكس الواقعالأحد، 22 مارس 2020 04:18 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة