الرئيس السيسى: نسعى للخروج من أزمة كورونا بأقل تكلفة ممكنة

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية تسعى للخروج من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد بأقل تكلفة، مشددا على أن الأمر لا يقتصر على التكلفة الاقتصادية ولكن يشمل حياة وصحة المصريين.