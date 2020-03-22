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الرئاسة الفلسطينية: عباس يصدر عفوا عن مسجونين بسبب مخاطر كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 10:46 م
الرئاسة الفلسطينية: عباس يصدر عفوا عن مسجونين بسبب مخاطر كورونا الرئيس الفلسطينى محمود عباس
رويترز

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قال نبيل أبو ردينة المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن الرئيس محمود عباس أصدر عفوا عن كل من أمضى نصف مدة العقوبة من المسجونين في قضايا الجنح والجنايات "مع احتفاظ حق المجني عليه بالادعاء المدني".

وأضاف أبو ردينة، أن العفو يأتى في ظل مخاطر انتشار فيروس فيروس كورونا، متابعا أن هذا القرار لا ينطبق على المحكومين بعدد من الجنايات الخطرة.

كان رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتيه، أصدر قرارا بمنع خروج سكان الضفة الغربية من بيوتهم تطبيقا للحجر الالزامي لمدة 14 يوما اعتبارا من الساعة 2000 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد، داعيا المواطنين إلى البقاء فى منازلهم.

واستثنى القرار المرافق الصحية والطواقم الطبية والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة. 


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