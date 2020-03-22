الداخلية الكويتية: تطبيق صارم لعقوبات خرق حظر التجول دون تمييز

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أكدت وزارة الداخلية الكويتية، جاهزية عناصرها بالتعاون مع القطاعات العسكرية الأخرى، فى تطبيق قرار حظر التجول الصادر من مجلس الوزراء الكويتى الليلة الماضية.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت اليوم الأحد – إنه سيتم تطبيق قرار الحظر التجول بكل صرامة على الجميع، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، مشددا على تطبيق القانون على كل من يخالف القرار دون أي تراخي، والذي قضي بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة 10 ألاف دينار على كل من يخالف القرار.

وأضاف أن الجهات المعنية بدأت منذ صباح اليوم، في تلقي طلبات الفئات التي ستستثنى من قرار حظر التجول وفقا لطبيعة عملها، مشيرا إلى أنه يجب على تلك الفئات، إبراز الهويات التي ستسلم اليهم، في حال توقيفهم من قبل الأجهزة المختصة.

ولفت إلى أن هذه الهويات لن تكون مستندا رسميا لإثبات الشخصية، وإنما فقط تتيح لحائزها السماح بالمرور من الحملات، مشددا على ضرورة أن تكون بحوزة صاحب التصريح، هويات رسمية يتم من خلالها مطابقة إقامته على الجهة المستثناة بالنسبة للوافدين.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، قد أعلن الليلة الماضية – في مؤتمر صحفي عقده بقصر السيف، عقب الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء الكويتي – تطبيق قرار حظر التجول الجزئي في الكويت، خلال الفترة من 5 مساء إلى الرابعة صباحا اعتبارا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).