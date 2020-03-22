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الجزائر تعلن ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 17 حالة

الأحد، 22 مارس 2020 07:04 م
الجزائر تعلن ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 17 حالة كورونا-ارشيفية
كتب - أحمد صلاح العزب

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أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها، أن الجزائر أعلنت عن ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 17حالة.

وكانت قررت السلطات المعنية فى دولة الجزائر، إغلاق جميع المطاعم والمقاهي على الفور للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". 

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، ارتفاع الوفيات في الجزائر بسبب فيروس كورونا إلى 15 حالة، فيما تم وضع 3328 مواطنا جزائريا رهن الحجر الصحي.

وفرض الجزائريون على أنفسهم حظرا غير رسمي للتجوال، خوفا من انتشار فيروس "كورونا" الذي يجتاح العالم، الأمر الذي يعكس وعيا شعبيا متزايدا تجاه الأزمة الصحية التي تضرب العالم.
 
ورغم أن الحكومة الجزائرية لم تفرض حظرا للتجوال إلا أن المواطنين لزموا منازلهم، وأغلقوا المحال التجارية باستثناء محال المواد الغذائية والصيدليات، خوفا من انتشار المرض، كما خلت شوارع أحياء العاصمة الجزائرية من المارة، خاصة بعد تطبيق قرار غلق المساجد وتعليق صلاة الجمعة، فيما اختفى الباعة الجائلون وانتشرت فرق الحماية المدنية التي تقوم بتطهير الشوارع وأبواب المحال التجارية المغلقة.
 
من جانبها، كشفت وزارة السياحة الجزائرية عن وضع 3328 مواطنا عادوا من دول موبوءة بفيروس كورونا رهن الحجر الصحي في فنادق عدة.

 


كورونا

الجزائر

حالات وفاه

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